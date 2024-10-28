Одесит обіцяв бронь від мобілізації за 12 тисяч доларів

Поліцейські ведуть затриманого. Фото: поліція Одещини

Молодий одесит розповідав знайомим, що буцімто має зв'язки і може за гроші "порішати" питання про уникнення мобілізації. Втім, план не спрацював, і тепер йому загрожує тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 28 жовтня.

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"Вирішував питання"

За даними слідства, 23-річний одесит запевняв, що може вплинути на посадовців ТЦК і ВЛК, щоби ті зняли людину з військового обліку за станом здоров'я. Крім того, у молодика буцімто були контакти і серед прикордонників — завдяки їм "хворі" зможуть виїхати з країни.

Одному з клієнтів зловмисник обіцяв "повний пакет послуг" за 12 тис. доларів. Чоловік віддав йому 4 тис. грн авансу, а решту мав заплатити після отримання документів. Проте молодик почав вимагати якнайшвидше передати гроші, погрожуючи у разі відмови відправити клієнта на фронт.

Що загрожує "рішалі"

Підозрюваного затримали після одержання грошей. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз він перебуває під вартою, але може вийти під заставу у 908,4 тис. грн. Правоохоронці шукають людей, які могли скористатися послугами чоловіка.

Нагадаємо, в Одесі затримали представника громадської організації. Він пропонував купити посвідчення своєї організації, що буцімто гарантувало бронювання від мобілізації. Також в Україні почали перевіряти підприємства, які мають право бронювати працівників.