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В Одесі затримали активіста — в чому його підозрюють

26 вересня 2024 19:11
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі активіст обіцяв за гроші бронь від мобілізації
Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Інспектор одного з громадських формувань з охорони порядку пропонував купити посвідчення своєї організації. За його словами, це гарантувало б покупцеві цілу низку пільг. Втім, оборудку припинили правоохоронці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 26 вересня. 

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Слідчі встановили, що активіст обіцяв знайомому оформити документ за 2 тис. доларів. За його словами, посвідчення дає право безперешкодно пересуватися містом і областю, в тому числі у комендантську годину. Крім того, його наявність нібито дозволить уникнути мобілізації до ЗСУ. 

У разі відмови інспектор погрожував передати дані приятеля до ТЦК.  

Взяли на гарячому

Громадського діяча затримали, коли він отримував гроші та передавав посвідчення. Поліція розпочала розслідування за фактом підкупу службовця юридичної особи. Тепер активісту загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. 

Також поліцейські з'ясовують, хто ще міг бути причетним до схеми.  

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок працівнику ТЦК, який обіцяв бронь від мобілізації в обмін на 300 літрів пального. 

Також ми повідомляли, які вакансії з бронюванням пропонують в Одесі. 

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