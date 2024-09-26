В Одессе активист обещал за деньги бронь от мобилизации

Правоохранители задерживают подозреваемого. Фото: полиция Одесчины

Инспектор одного из общественных формирований по охране порядка предлагал купить удостоверение своей организации. По его словам, это гарантировало бы покупателю целый ряд льгот. Впрочем, сделку сорвали правоохранители.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в четверг, 26 сентября.

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Следователи установили, что активист обещал знакомому оформить документ за 2 тыс. долларов. По его словам, удостоверение дает право беспрепятственно передвигаться по городу и области, в том числе в комендантский час. Кроме того, его наличие якобы позволит избежать мобилизации в ВСУ.

В случае отказа инспектор угрожал передать данные приятеля в ТЦК.

Взяли с поличным

Общественного деятеля задержали, когда он получал деньги и передавал удостоверение. Полиция начала расследование по факту подкупа служащего юридического лица. Теперь активисту грозит до семи лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Также полицейские выясняют, кто еще мог быть причастен к схеме.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор работнику ТЦК, который обещал бронь от мобилизации в обмен на 300 литров горючего.

Также мы сообщали, какие вакансии с бронью предлагают в Одессе.