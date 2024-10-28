Одессит обещал бронь от мобилизации за 12 тысяч долларов

Полицейские ведут задержанного. Фото: полиция Одесчины

Молодой одессит рассказывал знакомым, что якобы имеет связи и может за деньги "порешать" вопрос об избегании мобилизации. Впрочем, план не сработал и теперь ему грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 28 октября.

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"Решал вопрос"

По данным следствия, 23-летний одессит уверял, что может повлиять на должностных лиц ТЦК и ВЛК, чтобы те сняли человека с военного учета по состоянию здоровья. Кроме того, у парня якобы были контакты и среди пограничников — благодаря им "больные" смогут уехать из страны.

Одному из клиентов злоумышленник обещал "полный пакет услуг" за 12 тысяч долларов. Мужчина отдал ему 4 тыс. грн аванса, а остальное должен был заплатить после получения документов. Однако молодой человек потребовал как можно быстрее передать деньги, угрожая в случае отказа отправить клиента на фронт.

Что угрожает "решале"

Подозреваемый был задержан после получения денег. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под стражей, но может выйти под залог в 908,4 тыс. грн. Правоохранители ищут людей, которые могли воспользоваться услугами мужчины.

Напомним, в Одессе задержан представитель общественной организации. Он предлагал купить удостоверение своей организации, что гарантировало бронирование от мобилизации. Также в Украине начали проверять предприятия, имеющие право бронировать работников.