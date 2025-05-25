Акція в Одесі — історії родин військовополонених

Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вкотре відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Учасники тримали в руках портрети рідних, які вже роками не виходили на зв’язок. Вони закликали владу не забувати про тих, хто віддав усе заради України, але досі не повернувся додому.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку військовополонених в Одесі

На Дерибасівській зібралися родичі українських військовополонених, зниклих безвісти та небайдужі містяни. Цього разу щотижневу акцію FreeAzov розпочали з автопробігу: колона авто, прикрашених прапорами та фотографіями захисників, проїхала вулицями міста. Учасники прагнуть привернути увагу до тривалого перебування бійців у полоні, особливо до ситуації з "азовцями", які вже майже чотири роки не потрапляють до жодних списків на обміни.

Автопробіг на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Колона завершила свій шлях у центрі Одеси, де на Дерибасівській вже тривала акція. Люди тримали плакати з написами "Поверніть героїв" і "Азов досі в полоні", а також портрети своїх рідних.

Обмінів потрібно більше

Організаторка руху FreeAzov розповідає, що такі акції проходять щотижня, і поки в полоні залишаються бійці, мовчати не можна. Вона також наголосила, що в останній обмін додому не повернули ні одного воїна "Азов".

"Ці три дні відбувалися обміни, звільнили тисячу людей. Але серед них знову не було жодного Азовця. Для бригади "Азов" не знайшлося жодного місця. Для засуджених азовців — тим більше. Ми не чуємо жодної надії, а тим часом минає вже четвертий рік пекла, катувань, знущань. Ми всі чекаємо своїх героїв додому — живими", — каже Анна Пажера.

Дівчата з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди прийшли підтримати військовополонених захисників. Фото: Новини.LIVE

Дівчина тримає плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Історії родин військовополонених

Серед учасників акції й дружина військового з 79-ї десантно-штурмової бригади. Її чоловік зник безвісти у березні 2024 року в Новомихайлівці. Жінка тримає в руках портрет свого чоловіка і розповідає, що вже 15 місяців оббиває пороги всіх можливих інстанцій.

"Я була в координаційному штабі, у Лубінця, у Верещук, на всіх зустрічах і прийомах. Але результату немає. Я не знаю, де він, чи живий. Але я чекаю. І діти чекають. Ми не маємо іншого вибору, окрім як тримати надію. Бо без неї гірше, ніж полон", — розказує жінка.

Дружина чекає свого чоловіка з полону. Фото: Новини.LIVE

Родина чекає сина та брата з полону. Фото: Новини.LIVE

Інша учасниця акції, Катерина, вийшла на мітинг з портретом свого брата — Вадима, військового зі 154-ї бригади. Востаннє з ним вийшло зв’язатися 6 лютого 2025 року. Відтоді — тиша.

"Він зник у Харківській області. Був на позиції, виходив з бою — і просто зник. Ми зверталися до всіх структур, але відповіді завжди однакові: "невідомо, що сталося". Ми не маємо навіть базової інформації, і це страшно", — розповідає дівчина.

Жінка зі стягом в руках. Фото: Новини.LIVE

Дівчата на акції на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE

Учасники наголошують, що інформація про полонених та зниклих безвісти має бути відкритішою, а підходи до обмінів справедливішими. Акція завершилася спільним виконанням гімну та хвилиною мовчання за тими, хто вже не повернеться.

Нагадаємо, сьогодні з російського полону повернулися ще 303 воїни. Також у Координаційному штабі розповіли, кого саме вдалося повернути на рідну землю в рамках третього обміну.