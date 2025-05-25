Акция в Одессе - истории семей военнопленных

Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в очередной раз состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Участники держали в руках портреты родных, которые уже годами не выходили на связь. Они призвали власти не забывать о тех, кто отдал все ради Украины, но до сих пор не вернулся домой.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Люди с плакатами возле оперного театра. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Одессе

На Дерибасовской собрались родственники украинских военнопленных, пропавших без вести и неравнодушные горожане. На этот раз еженедельную акцию FreeAzov начали с автопробега: колонна авто, украшенных флагами и фотографиями защитников, проехала по улицам города. Участники стремятся привлечь внимание к длительному пребыванию бойцов в плену, особенно к ситуации с "азовцами", которые уже почти четыре года не попадают ни в какие списки на обмены.

Автопробег в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Колонна завершила свой путь в центре Одессы, где на Дерибасовской уже продолжалась акция. Люди держали плакаты с надписями "Верните героев" и "Азов до сих пор в плену", а также портреты своих родных.

Обменов нужно больше

Организатор движения FreeAzov рассказывает, что такие акции проходят каждую неделю, и пока в плену остаются бойцы, молчать нельзя. Она также отметила, что в последний обмен домой не вернули ни одного воина "Азов".

"Эти три дня происходили обмены, освободили тысячу человек. Но среди них снова не было ни одного Азовца. Для бригады "Азов" не нашлось ни одного места. Для осужденных азовцев — тем более. Мы не слышим никакой надежды, а тем временем проходит уже четвертый год ада, пыток, издевательств. Мы все ждем своих героев домой - живыми", — говорит Анна.

Девушки с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди пришли поддержать военнопленных защитников. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Истории семей военнопленных

Среди участников акции и жена военного из 79-й десантно-штурмовой бригады. Ее муж пропал без вести в марте 2024 года в Новомихайловке. Женщина держит в руках портрет своего мужа и рассказывает, что уже 15 месяцев обивает пороги всех возможных инстанций.

"Я была в координационном штабе, у Лубинца, у Верещук, на всех встречах и приемах. Но результата нет. Я не знаю, где он, жив ли он. Но я жду. И дети ждут. У нас нет другого выбора, кроме как держать надежду. Потому что без нее хуже, чем плен", — рассказывает женщина.

Жена ждет своего мужа из плена. Фото: Новини.LIVE

Семья ждет сына и брата из плена. Фото: Новини.LIVE

Другая участница акции, Екатерина, вышла на митинг с портретом своего брата - Вадима, военного из 154-й бригады. Последний раз с ним получилось связаться 6 февраля 2025 года. С тех пор — тишина.

"Он исчез в Харьковской области. Был на позиции, выходил из боя - и просто исчез. Мы обращались во все структуры, но ответы всегда одинаковые: "неизвестно, что произошло". Мы не имеем даже базовой информации, и это страшно", — рассказывает девушка.

Женщина со знаменем в руках. Фото: Новини.LIVE

Девушки на акции в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Участники отмечают, что информация о пленных и пропавших без вести должна быть более открытой, а подходы к обменам более справедливыми. Акция завершилась совместным исполнением гимна и минутой молчания по тем, кто уже не вернется.

Напомним, сегодня из российского плена вернулись еще 303 воина. Также в Координационном штабе рассказали, кого именно удалось вернуть на родную землю в рамках третьего обмена.