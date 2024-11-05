Австралія подарує Україні військові катери

Катер RHIB у морі. Фото: посольство України в Австралії та Новій Зеландії

Уряд Австралії передасть Україні 14 високоманеврених катерів RHIB з жорстким корпусом. Вони мають посилити морську оборону країни.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Австралії.

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У відомстві зазначили, що останній пакет військової допомоги вартістю 14 млн доларів має "зміцнити морську та берегову оборону України, яка є важливою оперативною сферою для Збройних сил України".

"Австралія, як і раніше, твердо дотримується підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Це в інтересах Австралії, і це правильно", — зазначив віцепрем'єр країни Річард Марлз.

Що відомо про катери

Sentinel 830R — це надувні човни з жорстким корпусом виробництва фірми Sentinel Boats. Їх можна використовувати для виконання завдань як у річкових водоймах, так і в морських акваторіях. Катери швидко розгортаються та потребують мінімального обслуговування.

"Ці морські катери Сил оборони Австралії забезпечать Україні швидкісні та високоманеврені морські можливості", — зазначили у Міністерстві оборони країни.

Нагадаємо, раніше про виділення коштів на закупівлю озброєння для оборони українських портів заявляла Велика Британія. Також ми писали, що український корвет "Гетьман Іван Мазепа" пройшов випробування в морі.