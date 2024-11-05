Австралия подарит Украине военные катера

Катер RHIB в море. Фото: посольство Украины в Австралии и Новой Зеландии

Правительство Австралии передаст Украине 14 высокоманевренных катеров RHIB с жестким корпусом. Они обязаны усилить морскую оборону страны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Австралии.

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В ведомстве отметили, что последний пакет военной помощи стоимостью 14 млн долларов должен "укрепить морскую и береговую оборону Украины, которая является важной оперативной сферой для Вооруженных сил Украины".

"Австралия по-прежнему твердо придерживается поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией. Это в интересах Австралии, и это правильно", — отметил вице-премьер страны Ричард Марлз.

Что известно о катерах

Sentinel 830R — это надувные лодки с жестким корпусом производства фирмы Sentinel Boats. Их можно использовать для выполнения задач как в речных водоемах, так и в морских акваториях. Катера быстро разворачиваются и нуждаются в минимальном обслуживании.

"Эти морские катера Сил обороны Австралии обеспечат Украине скоростные и высокоманевренные морские возможности", — отметили в Министерстве обороны страны.

Напомним, ранее о выделении средств на закупку вооружения для обороны украинских портов заявляла Великобритания. Также мы писали, что украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" прошел испытание в море.