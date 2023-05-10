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Обшуки в одеському виданні "Думська": з’явились нові подробиці

10 травня 2023 16:30
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Анна Мурадова
Редактор
Обшуки в одеському виданні "Думська": з’явились нові подробиці
СБУ провела обшуки в редакції "Думська". Фото: "Думська"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні співробітники поліції та Служби безпеки України здійснили обшук у редакції "Думська". Це було в рамках кримінального провадження, щодо фігурантів, які підозрюються у рейдерському захопленні державного майна та розкраданні бюджетних коштів на Одещині.

Про це повідомляє речник СБУ в Одеській області Анна Шевчук.

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"В рамках цього провадження співробітниками СБУ вже повідомлено про підозру депутату місцевої облради, а також його дружині та помічнику. Для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних до відповідальності триває розслідування, проводиться комплекс слідчих дій та відбуваються обшуки в офісному приміщенні, де знаходиться ЗМІ "Думская.нет"", — йдеться в повідомленні. 

За якими статтями відкрито кримінальне провадження

  1. ч. 4 ст. 190 — Шахрайство.
  2. ч. 3 ст. 28 — Вчинення кримінального правопорушення групою осіб.
  3. ч. 3 та ч. 4 ст. 358 — Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
  4. ч. 2 ст. 364 — Зловживання владою або службовим становищем.
  5. ч. 3 ст. 362 — Несанкціоновані дії з інформацією.
  6. ч. 2 ст. 366 — Службове підроблення.
  7. ч. 3 та ч. 3 ст. 209 — Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
  8. ч. 2 ст. 15 — Замах на кримінальне правопорушення

Як проходили обшуки та яка позиція у самої редакції — читайте в матеріалі.

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