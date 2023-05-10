Обыски в одесском издании "Думская": появились новые подробности

СБУ провела обыски в редакции "Думска". Фото: "Думская"

Сегодня сотрудники полиции и Службы безопасности Украины провели обыск в редакции "Думская". Это было в рамках уголовного производства относительно фигурантов, подозреваемых в рейдерском захвате государственного имущества и хищении бюджетных средств в Одесской области.

Об этом сообщает спикер СБУ в Одесской области Анна Шевчук.

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"В рамках этого производства сотрудники СБУ уже сообщили о подозрении депутату местного облсовета, а также его жене и помощнику. Для установления обстоятельств преступления и привлечения всех виновных к ответственности продолжается расследование, проводится комплекс следственных действий и проходят обыски в офисном помещении, где находится СМИ". Думская.нет"", — говорится в сообщении.

По каким статьям возбуждено уголовное производство

ч. 4 ст. 190 — Мошенничество. ч. 3 ст. 28 — Совершение уголовного правонарушения группой лиц. ч. 3 и ч. 4 ст. 358 — Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. ч. 2 ст. 364 — Злоупотребление властью или служебным положением. ч. 3 ст. 362 — Несанкционированные действия с информацией. ч. 2 ст. 366 — Служебный подлог. ч. 3 и ч. 3 ст. 209 — Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем ч. 2 ст. 15 — Покушение на уголовное правонарушение

Как проходили обыски и какая позиция в самой редакции читайте в материале.