В редакції одеського видання "Думська" проводять обшуки: в чому причина

Обшуки в редакції "Думська". Фото: "Думська"

Співробітники поліції та Служби безпеки України здійснили несподіваний обшук у редакції "Думська". Попри це, пресслужба поліції Одеської області стверджує, що це не має жодного відношення до роботи видання, а журналістам буде надано повну свободу виконання своїх обов'язків.

Про це повідомляє "Думская".

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"Насправді все з точністю та навпаки. Співробітників не пускають у будівлю на їхні робочі місця, пояснюючи це таємницею слідства. Зазначимо, що всі ці події розгортаються на фоні конфлікту між керівництвом області та опозицією в облраді. Мабуть, у розпал повномасштабної війни з РФ у влади немає більш важливих справ, і вона вирішила заткнути рота неугодним ЗМІ та депутатам за допомогою залякування та обшуків", — написала редакція.

Причина обшуків

Правоохоронці підтвердили законність обшуків й зазначили, що вони проводяться в рамках кримінального провадження розпочатого одразу за 8 статтями.

"Правоохоронці проводять санкціоновані судом слідчі дії у приміщенні одного із місцевих засобів масової інформації. Поліцейські не вилучають техніку редакції та жодним чином не перешкоджають роботі мас-медіа. Працівники ЗМІ можуть продовжувати свою журналістську діяльність", — йдеться в повідомленні ГУНП в Одеській області.

За якими статтями відкрито кримінальне провадження

ч. 4 ст. 190 — Шахрайство. ч. 3 ст. 28 — Вчинення кримінального правопорушення групою осіб. ч. 3 та ч. 4 ст. 358 — Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. ч. 2 ст. 364 — Зловживання владою або службовим становищем. ч. 3 ст. 362 — Несанкціоновані дії з інформацією. ч. 2 ст. 366 — Службове підроблення. ч.3 та ч. 3 ст. 209 — Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ч. 2 ст. 15 — Замах на кримінальне правопорушення

Нагадаємо, Народний депутат Олексій Гончаренко заблокував прийнятий Радою "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав". Це була "відповідь" на аналогічні дії нардепа від партії "Голос" Володимира Цабаля.