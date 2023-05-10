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В редакции одесского издания "Думская" проводят обыски: в чем причина

10 мая 2023 12:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В редакции одесского издания "Думская" проводят обыски: в чем причина
Обыски в редакции "Думска". Фото: "Думская"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины провели неожиданный обыск в редакции "Думска". Несмотря на это, пресс-служба полиции Одесской области утверждает, что это не имеет никакого отношения к работе издания, а журналистам будет предоставлена полная свобода выполнения своих обязанностей.

Об этом сообщает "Думская".

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"На самом деле все с точностью и наоборот. Сотрудников не пускают в здание на их рабочие места, объясняя это тайной следствия. Отметим, что все эти события разворачиваются на фоне конфликта между руководством области и оппозицией в облсовете. Видимо, в разгар полномасштабной войны с РФ у власти нет более важных дел, и они решили заткнуть рот неугодным СМИ и депутатам с помощью запугивания и обысков", — написала редакция.

Причина обысков

Правоохранители подтвердили законность обысков и отметили, что они проводятся в рамках уголовного производства, начатого сразу по 8 статьям.

"Правоохранители проводят санкционированные судом следственные действия в помещении одного из местных средств массовой информации. Полицейские не изымают технику редакции и никоим образом не препятствуют работе масс-медиа. Сотрудники СМИ могут продолжать свою журналистскую деятельность", — говорится в сообщении ГУНП в Одесской области.

По каким статьям возбуждено уголовное производство

  1. ч. 4 ст. 190 — Мошенничество.
  2. ч. 3 ст. 28 — Совершение уголовного правонарушения группой лиц.
  3. ч. 3 и ч. 4 ст. 358 — Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.
  4. ч. 2 ст. 364 — Злоупотребление властью или служебным положением.
  5. ч. 3 ст. 362 — Несанкционированные действия с информацией.
  6. ч. 2 ст. 366 — Служебный подлог.
  7. ч.3 и ч. 3 ст. 209 — Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем
  8. ч. 2 ст. 15 — Покушение на уголовное правонарушение

Напомним, Народный депутат Алексей Гончаренко заблокировал принятый Радой "Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению нерушимости имущественных прав". Это был "ответ" на аналогичные действия нардепа от партии "Голос" Владимира Цабаля.

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