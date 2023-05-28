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Обстріл Миколаївщини: ворог не допускає до зернової угоди

28 травня 2023 10:52
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Беженар Тетяна
журналіст
Обстріл Миколаївщини: ворог не допускає до зернової угоди
Обстріл Миколаївської області. Фото:Міністерство оборони РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Протягом доби ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Миколаївської області. Постраждалих та руйнувань немає.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Протягом минулої доби ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", — йдеться у повідомленні голови Миколаївської ОВА.

Крім того, за його словами, в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 1 ворожий ударний БПЛА "Shahed-131/136".

Зазначимо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган раніше повідомляв, що Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися про продовження "зернової угоди". Експорт українського зерна Чорним морем відбуватиметься ще як мінімум два місяці. Також турецькі судна у рамках експортної "зернової угоди" зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

Втім, фактично, окупанти намагаються завадити розширенню "зернової угоди". Росіяни спеціально обстрілюють лиман через який проходять морські транспортні шляхи, аби Миколаївський порт не змогли доєднати до експорту зернових.

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