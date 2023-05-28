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Обстрел Николаевщины: враг не допускает к "зерновому соглашению"

28 мая 2023 10:52
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Обстрел Николаевщины: враг не допускает к зерновому соглашению
Обстрелы Николаевской области. Фото:Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В течение суток враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины Николаевской области. Пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"За прошедшие сутки враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших и разрушений нет. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", — говорится в сообщении председателя Николаевской ОВА.

Кроме того, по его словам, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен 1 вражеский ударный БПЛА "Shahed-131/136".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о продлении "зернового соглашения". Экспорт украинского зерна Черным морем будет проходить еще как минимум два месяца. Также турецкие суда в рамках экспортного "зернового соглашения" смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

Впрочем, фактически оккупанты пытаются помешать расширению "зернового соглашения". Россияне специально обстреливают лиман, через который проходят морские транспортные пути, чтобы Николаевский порт не смогли присоединить к экспорту зерновых.

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