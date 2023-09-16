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Обстріли Миколаївщини: скільки зруйновано об'єктів за минулу добу

16 вересня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
За минулу добу ворог пошкодив 5 цивільних об'єктів на Миколаївщині
Наслідки обстрілів Миколаєва. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За минулу добу у Миколаївській області через ворожі удари зазнали руйнувань ще п'ять цивільних об'єкти. Станом на сьогодні, 16 вересня, загальна кількість пошкоджених будинків складає понад 18 тисяч.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

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Скільки загалом зруйновано

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Миколаївщині постраждало 18 657 цивільних об'єктів. А саме:

  • об’єкти житлового фонду — 12359 (+3);
  • медичні заклади — 109;
  • навчальні заклади — 435;
  • заклади культури — 213;
  • об’єкти промислових підприємств — 209;
  • об’єкти життєзабезпечення: газо — 1440, електро — 1145, водо — 44, теплопостачання — 96;
  • інші не військові об’єкти – 2607.

Також, за даними Миколаївської обласної військової адміністрації, тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Нагадаємо, від початку війни, з 24 лютого 2022 року, Миколаївська область потерпала від ворожих ударів, зокрема касетними боєприпасами. Наразі регіон на другому місці за кількістю обстрілів цими снарядами.

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами.

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