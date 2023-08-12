Ворог вчергове обстріляв Миколаївську область

Наслідки обстрілів Миколаєва. Фото: Новини.LIVE

За минулу добу у Миколаївській області руйнувань від ворожих обстрілів зазнали 4 цивільні об'єкти. Загалом станом на 12 серпня у регіоні частково або повністю пошкоджено майже 19 тисяч будівель.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Миколаївщині постраждало 18 498 цивільних об'єктів. А саме:

об’єкти житлового фонду — 12220;

медичні заклади — 109;

навчальні заклади — 435;

заклади культури — 210;

об’єкти промислових підприємств — 209;

об’єкти життєзабезпечення: газо — 1433, електро – 1143, водо — 44, теплопостачання — 96;

інші невійськові об’єкти — 2599.

"Наразі в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку війни, з 24 лютого 2022 року, Миколаївська область потерпала від ворожих ударів, зокрема касетними боєприпасами. Наразі регіон на другому місці за кількістю обстрілів цими снарядами.

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами.