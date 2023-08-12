Враг в очередной раз обстрелял Николаевскую область

За сутки от обстрелов в Николаевской области пострадали четыре объекта: сколько всего разрушений
За минувшие сутки в Николаевской области разрушениям от вражеских обстрелов подверглись 4 гражданских объекта. Всего по состоянию на 12 августа в регионе частично или полностью повреждено около 19 тысяч зданий.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.
Сколько всего разрушено
С начала полномасштабного вторжения РФ в Николаевской области пострадало 18 498 гражданских объектов. А именно:
- объекты жилищного фонда — 12220;
- медицинские учреждения — 109;
- учебные заведения — 435;
- заведения культуры — 210;
- объекты промышленных предприятий — 209;
- объекты жизнеобеспечения: газо — 1433, электро — 1143, водо — 44, теплоснабжение — 96;
- другие невоенные объекты — 2599.
"В настоящее время в области продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны", — говорится в сообщении.
Напомним, с начала войны, с 24 февраля 2022 года, Николаевская область претерпевала от вражеских ударов, в том числе кассетными боеприпасами. Пока регион на втором месте по количеству обстрелов этими снарядами.
Также мы писали, что в Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.