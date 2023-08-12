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За сутки от обстрелов в Николаевской области пострадали четыре объекта: сколько всего разрушений

12 августа 2023 15:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг в очередной раз обстрелял Николаевскую область
Последствия обстрела Николаева. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За минувшие сутки в Николаевской области разрушениям от вражеских обстрелов подверглись 4 гражданских объекта. Всего по состоянию на 12 августа в регионе частично или полностью повреждено около 19 тысяч зданий.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Николаевской области пострадало 18 498 гражданских объектов. А именно:

  • объекты жилищного фонда — 12220;
  • медицинские учреждения — 109;
  • учебные заведения — 435;
  • заведения культуры — 210;
  • объекты промышленных предприятий — 209;
  • объекты жизнеобеспечения: газо — 1433, электро — 1143, водо — 44, теплоснабжение — 96;
  • другие невоенные объекты — 2599.

"В настоящее время в области продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала войны, с 24 февраля 2022 года, Николаевская область претерпевала от вражеских ударов, в том числе кассетными боеприпасами. Пока регион на втором месте по количеству обстрелов этими снарядами.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.

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