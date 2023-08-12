Враг в очередной раз обстрелял Николаевскую область

Последствия обстрела Николаева. Фото: Новини.LIVE

За минувшие сутки в Николаевской области разрушениям от вражеских обстрелов подверглись 4 гражданских объекта. Всего по состоянию на 12 августа в регионе частично или полностью повреждено около 19 тысяч зданий.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Николаевской области пострадало 18 498 гражданских объектов. А именно:

объекты жилищного фонда — 12220;

медицинские учреждения — 109;

учебные заведения — 435;

заведения культуры — 210;

объекты промышленных предприятий — 209;

объекты жизнеобеспечения: газо — 1433, электро — 1143, водо — 44, теплоснабжение — 96;

другие невоенные объекты — 2599.

"В настоящее время в области продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала войны, с 24 февраля 2022 года, Николаевская область претерпевала от вражеских ударов, в том числе кассетными боеприпасами. Пока регион на втором месте по количеству обстрелов этими снарядами.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.