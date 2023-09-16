За минувшие сутки враг повредил 5 гражданских объектов Николаевской области

Последствия обстрела Николаева. Фото: Новини.LIVE

За минувшие сутки в Николаевской области из-за вражеских ударов потерпели разрушения еще пять гражданских объектов. На сегодня, 16 сентября, общее количество поврежденных домов составляет более 18 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Николаевской области пострадало 18 657 гражданских объектов. А именно:

объекты жилищного фонда — 12359 (+3);

медицинские учреждения — 109;

учебные заведения — 435;

заведения культуры — 213;

объекты промышленных предприятий — 209;

объекты жизнеобеспечения: газо — 1440, электро — 1145, водо — 44, теплоснабжение — 96;

другие невоенные объекты — 2607.

Также, по данным Николаевской областной военной администрации, продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

Напомним, с начала войны, с 24 февраля 2022 года, Николаевская область страдала от вражеских ударов, в том числе кассетными боеприпасами. Пока регион на втором месте по количеству обстрелов этими снарядами.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.