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Обстрелы Николаевщины: сколько разрушено объектов за минувшие сутки

16 сентября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
За минувшие сутки враг повредил 5 гражданских объектов Николаевской области
Последствия обстрела Николаева. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

За минувшие сутки в Николаевской области из-за вражеских ударов потерпели разрушения еще пять гражданских объектов. На сегодня, 16 сентября, общее количество поврежденных домов составляет более 18 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Николаевской области пострадало 18 657 гражданских объектов. А именно:

  • объекты жилищного фонда — 12359 (+3);
  • медицинские учреждения — 109;
  • учебные заведения — 435;
  • заведения культуры — 213;
  • объекты промышленных предприятий — 209;
  • объекты жизнеобеспечения: газо — 1440, электро — 1145, водо — 44, теплоснабжение — 96;
  • другие невоенные объекты — 2607.

Также, по данным Николаевской областной военной администрации, продолжаются работы по возобновлению газоснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

Напомним, с начала войны, с 24 февраля 2022 года, Николаевская область страдала от вражеских ударов, в том числе кассетными боеприпасами. Пока регион на втором месте по количеству обстрелов этими снарядами.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.

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