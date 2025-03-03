Річниця потоплення вантажного судна неподалік Одеси

Судно, що потонуло через обстріл. Фото: Суспільне

Сьогодні, 3 березня, річниця чергового злочину військ РФ — три роки тому після вибуху неподалік Одеси затонуло вантажне судно Helt. В нього поцілив ракетою російський військовий корабель.

Журналісти Новини.LIVE нагадують про події 3 березня 2022 року.

Читайте також:

Як потонуло судно

Судно Helt належало естонській компанії Vista Shipping Agency та ходило під панамським прапором. Суховантаж затонув у 14 милях від Тендровської коси. За даними Одеської ОДА, російські військові кораблі намагалися створити перешкоди під час рятувальної операції та погрожували знову відкрити вогонь. Проте усі шість членів екіпажу були успішно евакуйовані. На шлюпках моряки добиралися до Чорноморського порту протягом чотирьох годин. Чоловіки тоді дуже змерзли, але їм одразу надали першу допомогу.

"Заклику до спілкування чи якихось попереджень від російського військового корабля не надходило. Снаряд прилетів зі сторони моря. Від влученого в судно снаряду воно потонуло за декілька хвилин", — розповів після тих подій врятований моряк Віктор Цушко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл зоопарку в Харкові. А також про зміну тактики атак РФ.