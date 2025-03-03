Годовщина потопления грузового судна недалеко от Одессы

Судно, утонувшее из-за обстрела. Фото: Суспильное

Сегодня, 3 марта, годовщина очередного преступления войск РФ — три года назад после взрыва недалеко от Одессы затонуло грузовое судно Helt. Его поразил ракетой российский военный корабль.

Журналисты Новини.LIVE напомнят о событиях 3 марта 2022 года.

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Как утонуло судно

Судно Helt принадлежало эстонской компании Vista Shipping Agency и ходило под панамским флагом. Сухогруз затонул в 14 милях от Тендровской косы. По данным Одесской ОГА, российские военные корабли пытались создать препятствия во время спасательной операции и угрожали снова открыть огонь. Однако все шесть членов экипажа были успешно эвакуированы. На шлюпках моряки добирались до Черноморского порта в течение четырех часов. Мужчины тогда очень замерзли, но им сразу оказали первую помощь.

"Призыва к общению или каких-то предупреждений от российского военного корабля не поступало. Снаряд прилетел со стороны моря. От попавшего в судно снаряда оно утонуло за несколько минут", — рассказал после тех событий спасенный моряк Виктор Цушко.

Напомним, недавно мы писали об обстреле зоопарка в Харькове. А также об изменении тактики атак РФ.