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Обстріли, розвідка РФ та кораблі: оперативна ситуація на півдні

19 травня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обстріли, розвідка РФ та кораблі: оперативна ситуація на півдні
Кораблі РФ в Чорному морі. Фото: росЗМІ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В зоні відповідальності сил оборони ситуація залишається напружено складною, але контрбатарейна боротьба продовжується. Саме вночі ворог збільшив кількість кораблів  в Чорному морі до 11: під час атаки до підводного човна додалися ще 3 надводних ракетоносії

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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Нічний обстріл 

Під час ракетно-дронової атаки вночі, один з дронів Shahed-136 потрапив в агропідприємство населеного пункту Степівської громади на Миколаївщині. Внаслідок цього була пошкоджена сільськогосподарська техніка, будівля підприємства, навчальний заклад та приватні будинки мирних жителів. На щастя, вдалися обійтися без людських жертв.

З Чорного моря було зафіксовано 6 пусків ракет "Калібр". Завдяки системам протиповітряної оборони, 3 ракети були знищені ще до досягнення неба над Миколаївщиною.

Проте, сталося влучання в приватне промислове підприємство на Криворіжжі. Внаслідок атаки були пошкоджені виробничі потужності та зруйновані адмінбудівлі. Одна цивільна особа отримала поранення і була госпіталізована.

Кораблі РФ в Чорному морі

На цей момент, корабельне угруповання ворога складається з 8 одиниць, а підводні ракетоносії заведені до  пунктів базування. На службі залишаються 3 надводних кораблі, здатних вистрілити приблизно 20 ракет "Калібр".

Активізація розвідки

"Ворог активізує повітряну розвідку на Миколаївському напрямку. Кілька днів поспіль ми нищимо безпілотних шпигунів і за минулу добу також відмінусовано "Орлан-10" на Миколаївщині", — зазначив Владислав Назаров.     

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю, 19 травня, Росія вчергове випустила по Україні десятки іранських дронів та 6 крилатих ракет типу "Калібр". Зафіксовано пуски 22 "шахедів" та шести "Калібрів". ППО збила 3 ракети та 16 дронів. Це була вже десята повітряна атака України за останні 19 днів травня. Чим вона відрізнялась від попередніх — читайте в Новини.LIVE.

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