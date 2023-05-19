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В Чорному морі зросла кількість кораблів: скільки "Калібрів"

19 травня 2023 13:30
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Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі зросла кількість кораблів: скільки "Калібрів"
Бойові кораблі в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ворог збільшив кількість кораблів і Чорному морі. Станом на 19 травня росіяни вивели три ракетоносії.

 Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України. 

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  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп яких становить — 16 ракет;
  • в Азовському морі перебувають 2 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп яких становить — 8 ракет;
  • в Середземному морі — 7 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп яких становить — 4 ракети;

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.    

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю, 19 травня, Росія вчергове випустила по Україні десятки іранських дронів та 6 крилатих ракет типу "Калібр". Зафіксовано пуски 22 "шахедів" та шести "Калібрів". ППО збила 3 ракети та 16 дронів. Це була вже десята повітряна атака України за останні 19 днів травня. Чим вона відрізнялась від попередніх — читайте в Новини.LIVE.

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