В Чорному морі зросла кількість кораблів: скільки "Калібрів"

Бойові кораблі в Чорному морі. Фото: google

Ворог збільшив кількість кораблів і Чорному морі. Станом на 19 травня росіяни вивели три ракетоносії.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп яких становить — 16 ракет;

в Азовському морі перебувають 2 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп яких становить — 8 ракет;

в Середземному морі — 7 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп яких становить — 4 ракети;

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю, 19 травня, Росія вчергове випустила по Україні десятки іранських дронів та 6 крилатих ракет типу "Калібр". Зафіксовано пуски 22 "шахедів" та шести "Калібрів". ППО збила 3 ракети та 16 дронів. Це була вже десята повітряна атака України за останні 19 днів травня. Чим вона відрізнялась від попередніх — читайте в Новини.LIVE.