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В Черном море выросло количество кораблей: сколько "Калибров"

19 мая 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море выросло количество кораблей: сколько "Калибров"
Боевые корабли в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг увеличил количество кораблей и Черное море. По состоянию на 19 мая россияне вывели три ракетоносителя.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп которых составляет — 16 ракет;
  • в Азовском море находится 2 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общий залп которых составляет — 8 ракет;
  • в Средиземном море — 7 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общий залп которых составляет — 4 ракеты;

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, в ночь на пятницу, 19 мая, Россия в очередной раз выпустила по Украине десятки иранских дронов и 6 крылатых ракет типа "Калибр". Зафиксированы пуски 22 "шахедов" и шести "Калибров". ПВО сбила 3 ракеты и 16 дронов. Это была уже десятая воздушная атака Украины в последние 19 дней мая. Чем она отличалась от предыдущих — читайте в Новини.LIVE.

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