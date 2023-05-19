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Обстрелы, разведка РФ и корабли: оперативная ситуация на юге

19 мая 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обстрелы, разведка РФ и корабли: оперативная ситуация на юге
Корабли РФ в Черном море. Фото: РосСМИ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В зоне ответственности сил обороны ситуация остается напряженно сложной, но контрбатарейная борьба продолжается. Именно ночью враг увеличил количество кораблей в Черном море до 11: во время атаки к подводной лодке добавились еще три надводных ракетоносителя.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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Во время ракетно-дроновой атаки ночью, один из дронов Shahed-136 попал в агропредприятие населенного пункта Степовской общины Николаевской области. В результате были повреждены сельскохозяйственная техника, здание предприятия, учебное заведение и частные дома мирных жителей. К счастью, удалось обойтись без человеческих жертв.

С Черного моря было зафиксировано 6 пусков ракет "Калибр". Благодаря системам противовоздушной обороны 3 ракеты были уничтожены еще до достижения неба над Николаевщиной.

Однако произошло попадание в частное промышленное предприятие на Криворожье. В результате атаки были повреждены производственные мощности и разрушены админздания. Одно гражданское лицо получило ранения и было госпитализировано.

Корабли РФ в Черном море

На данный момент корабельная группировка врага состоит из 8 единиц, а подводные ракетоносители заведены в пункты базирования. На службе остаются 3 надводных корабля, способных выстрелить около 20 ракет "Калибр".

Активизация разведки

"Враг активизирует воздушную разведку на Николаевском направлении. Несколько дней подряд мы уничтожаем беспилотных шпионов и за прошедшие сутки также отменили "Орлан-10" на Николаевщине", — отметил Владислав Назаров.

Напомним, в ночь на пятницу, 19 мая, Россия в очередной раз выпустила по Украине десятки иранских дронов и 6 крылатых ракет типа "Калибр". Зафиксированы пуски 22 "шахедов" и шести "Калибров". ПВО сбила 3 ракеты и 16 дронов. Это была уже десятая воздушная атака Украины в последние 19 дней мая. Чем она отличалась от предыдущих читайте в Новини.LIVE.

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