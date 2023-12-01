Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 грудня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

У перші зимові вихідні в Одесі очікується тепла, проте хмарна погода. Зранку місцями можливі прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме +8...+13 °C. Вітер південно-західний — 2,8 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Температура становитиме близько +13 °C. Вітер південний — 4,7 м/с.

Вечір: на вечір небо затягнеться хмарами. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер південно-західний — 7,3 м/с.

Схід сонця: 2 грудня сонце зійде о 07:21.

Захід сонця: 2 грудня сонце заходитиме о 16:11.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 50 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

В Україні завтра, 2 грудня, очікуються опади в західних, східних та центральних областях країни. Саме атмосферний фронт буде визначати погоду в нашій країні в цей день.