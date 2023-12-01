Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 декабря.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

В первые зимние выходные в Одессе ожидается теплая, но облачная погода. Утром возможны прояснения. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Утро: утром ожидается ясная погода. Температура будет составлять +8...+13 °C. Ветер юго-западный — 2,8 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность с прояснениями. Температура составит около +13 °C. Ветер южный — 4,7 м/с.

Вечер: к вечеру небо затянется облаками. Температура воздуха снизится до +12 °C. Ветер юго-западный — 7,3 м/с.

Восход: 2 декабря солнце взойдет в 07:21.

Закат: 2 декабря солнце будет заходить в 16:11.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 50 минут.

Прогноз погоды в Украине

В Украине 2 декабря ожидаются осадки в западных, восточных и центральных областях страны. Атмосферный фронт будет определять погоду в нашей стране в этот день.