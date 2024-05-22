Погода в Одесі і області сьогодні: 22 травня

Жінка прогулюється містом в теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 22 травня, буде теплою, проте похмурою, вранці синоптики передбачають туман. Після обіду температура підвищиться до +24 °C. Однак на всій території Одещини погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вранці місцями туман.

Температура вночі +12...+14 °C, вдень +22...+24 °C.

Температура морської води +15...+17 °C.

Вітер східний, 3-6 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність, вранці місцями туман.

Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +10...+12 °C, вдень +20...+27 °C.

На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 травня

У середу очікується тепла погода по всій території України. Найближчим часом дощі можуть пройти у Закарпатті, прикарпатських областях, в деяких регіонах Волині, Рівненщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. На решті території України 22 травня обійдеться без істотних опадів.

У західних областях очікується сильний вітер південно-східного походження, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот



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