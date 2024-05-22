Погода в Одесі і області сьогодні: 22 травня

Очікується спека — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 22 травня, буде теплою, проте похмурою, вранці синоптики передбачають туман. Після обіду температура підвищиться до +24 °C. Однак на всій території Одещини погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вранці місцями туман.
- Температура вночі +12...+14 °C, вдень +22...+24 °C.
- Температура морської води +15...+17 °C.
- Вітер східний, 3-6 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність, вранці місцями туман.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +10...+12 °C, вдень +20...+27 °C.
- На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 22 травня
У середу очікується тепла погода по всій території України. Найближчим часом дощі можуть пройти у Закарпатті, прикарпатських областях, в деяких регіонах Волині, Рівненщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. На решті території України 22 травня обійдеться без істотних опадів.
У західних областях очікується сильний вітер південно-східного походження, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
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