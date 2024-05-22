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Очікується спека — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

22 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні: 22 травня
Жінка прогулюється містом в теплу погоду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 22 травня, буде теплою, проте похмурою, вранці синоптики передбачають туман. Після обіду температура підвищиться до +24 °C. Однак на всій території Одещини погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вранці місцями туман.
  • Температура вночі +12...+14 °C, вдень +22...+24 °C.
  • Температура морської води +15...+17 °C.
  • Вітер східний, 3-6 м/с.
Погода в Одесі 22 травня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність, вранці місцями туман.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +10...+12 °C, вдень +20...+27 °C.
  • На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода на Одещині 22 травня
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 травня

У середу очікується тепла погода по всій території України. Найближчим часом дощі можуть пройти у Закарпатті, прикарпатських областях, в деяких регіонах Волині, Рівненщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. На решті території України 22 травня обійдеться без істотних опадів.

У західних областях очікується сильний вітер південно-східного походження, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода в Україні 22 травня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот


Ми раніше писали, що через сильні магнітні бурі над Одеською областю українці помітили багряне небо. Кадри користувачів, які сфотографували це явище, полонили соцмережі.

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