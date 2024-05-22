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Ожидается жара — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

22 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня: 22 мая
Женщина ходит по городу в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 22 мая, будет теплой, однако пасмурной, утром синоптики передают туман. После обеда температура повысится до +24 °C. Однако на всей территории Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Утром местами туман.
  • Температура ночью +12...+14 °C, днем +22...+24 °C.
  • Температура морской воды +15...+17 °C.
  • Ветер восточный, 3-6 м/с.
Погода в Одессе 22 мая
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями, утром местами туман.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +10...+12 °C, днем +20...+27 °C.
  • На автодорогах области местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Одесской области 22 мая
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 22 мая

В среду ожидается теплая погода на всей территории Украины. В ближайшее время дожди могут пройти в Закарпатье, областях Прикарпатья, в некоторых регионах Волыни, Ровенщины, Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. На остальной территории Украины 22 мая обойдется без существенных осадков.

В западных областях ожидается сильный ветер юго-восточного происхождения, возможны порывы до 15-20 м/с.

Погода в Украине 22 мая
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот


Мы раньше писали, что из-за сильных магнитных бурь над Одесской областью украинцы заметили багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.

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