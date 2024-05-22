Погода в Одессе и области сегодня: 22 мая

Ожидается жара — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 22 мая, будет теплой, однако пасмурной, утром синоптики передают туман. После обеда температура повысится до +24 °C. Однако на всей территории Одесской области погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Утром местами туман.
- Температура ночью +12...+14 °C, днем +22...+24 °C.
- Температура морской воды +15...+17 °C.
- Ветер восточный, 3-6 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями, утром местами туман.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +10...+12 °C, днем +20...+27 °C.
- На автодорогах области местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине 22 мая
В среду ожидается теплая погода на всей территории Украины. В ближайшее время дожди могут пройти в Закарпатье, областях Прикарпатья, в некоторых регионах Волыни, Ровенщины, Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. На остальной территории Украины 22 мая обойдется без существенных осадков.
В западных областях ожидается сильный ветер юго-восточного происхождения, возможны порывы до 15-20 м/с.
Мы раньше писали, что из-за сильных магнитных бурь над Одесской областью украинцы заметили багровое небо. Кадры пользователей, сфотографировавших это явление, пленили соцсети.
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