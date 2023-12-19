Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 грудня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 грудня, в Одесі очікується переважно ясна та погода. Синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру, однак опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Ясна погода.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 4-10 м/с.

Температура вночі — +6...+7 °С, вдень — +8...+9 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-11 м/с. Температура вночі +4...+7 °С, вдень — +8...+10 °С.

На автошляхах області видимість до кілометра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

В Україні 20 грудня прогнозується тепла погода, з опадами переважно на півночі та заході, але вони будуть слабкими та місцями. Температура повітря протягом дня становитиме +3…+9 °С, на півдні та в Чернівецькій області +7…+11 °С.