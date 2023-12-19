Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 грудня

Очікуються потепління — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
19 грудня 2023 06:08
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 20 грудня, в Одесі очікується переважно ясна та погода. Синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру, однак опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Ясна погода.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 4-10 м/с.
- Температура вночі — +6...+7 °С, вдень — +8...+9 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 5-11 м/с. Температура вночі +4...+7 °С, вдень — +8...+10 °С.
- На автошляхах області видимість до кілометра.
Погода в Україні
В Україні 20 грудня прогнозується тепла погода, з опадами переважно на півночі та заході, але вони будуть слабкими та місцями. Температура повітря протягом дня становитиме +3…+9 °С, на півдні та в Чернівецькій області +7…+11 °С.
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