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Очікуються потепління — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

19 грудня 2023 06:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 грудня
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 20 грудня, в Одесі очікується переважно ясна та погода. Синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру, однак опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Ясна погода.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 4-10 м/с.
  • Температура вночі — +6...+7 °С, вдень — +8...+9 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Переважно хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 5-11 м/с. Температура вночі +4...+7 °С, вдень — +8...+10 °С.
  • На автошляхах області видимість до кілометра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 

В Україні 20 грудня прогнозується тепла погода, з опадами переважно на півночі та заході, але вони будуть слабкими та місцями. Температура повітря протягом дня становитиме +3…+9 °С, на півдні та в Чернівецькій області +7…+11 °С.

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