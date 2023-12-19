Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 декабря.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 декабря, в Одессе ожидается преимущественно ясная погода. Синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра, однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ясная погода.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 4-10 м/с.

Температура ночью — +6...+7°С, днем — +8...+9°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-11 м/с. Температура ночью +4...+7°С, днем +8...+10°С.

На дорогах области видимость до километра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине 20 декабря прогнозируется теплая погода с осадками преимущественно на севере и западе, но они будут слабыми и местами. Температура воздуха в течение дня составит +3…+9 °С, на юге и Черновицкой области +7…+11 °С.