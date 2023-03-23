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Очільниця ДАРТу вважає неприпустимим використання в Одесі символу міста, що розробив "українофоб"

23 березня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Якір-серце" створила студія російського дизайнера
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Голова держагентства з розвитку туризму звернулась до Геннадія Труханова із проханням перевірити діяльність Артемія Лебедєва на предмет шкоди культурним та міжнародним зв’язкам України. Мова йде про автора туристичного символу Одеси. 

Відповідне звернення голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів опублікувала у себе на сторінці в facebook

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"Чомусь досі наша рідна, вистраждана від бомбардувань Одеса користується логотипом, який розробив саме цей українофоб. Всі ж розуміють, що створював айдентику він не заради України, а заради зближення з місцевим населенням і прокладенні русофільських зв’язків до моменту, коли росія б мала захопити і Одещину також", — написала Мар’яна Олеськів.

Підозра Артемію Лебедєву

СБУ задокументовано злочинну діяльність російського блогера – Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції. Він зняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та "розганяв" його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах. Блогеру 21 березня повідомлено про підозру — ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Скандал навколо туристичного символу

Одеса збирається змінити свій туристичний логотип, який використовувався протягом десяти років. Дизайн логотипа належить російському дизайнеру Артемію Лебедєву, який відкрито підтримує російську агресію.

Депутатка Олександра Ковальчук пропонує зміну символу, стверджуючи, що бренд, візуальний стиль, айдентика українського міста не можуть бути розроблені російськими дизайнерами.

Пропозиція про зміну логотипа з'явилася після приїзду Лебедєва на окуповану територію. Він заліз на дах Запорізької АЕС і зробив фото звідти для свого інстаграму із саркастичним дописом. 

"Тут прям суперкомбо — потрапити на атомну електростанцію (це завжди непросто) на території України, куди особистим указом Зеленського мені заборонено в'їзд із січня цього року ще на п'ять років", — написав Лебедєв.

Нагадаємо, що нещодавно було прийнято рішення передати туристичний символ Одеси "Якір-серце" місту-побратиму Йокогамі. Поки мер японського міста отримав мініатюрне зображення символу.

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