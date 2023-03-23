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Руководитель ДАРТ считает недопустимым, что в Одессе символа города разработал "украинофоб"

23 марта 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Якорь-сердце" создала студия российского дизайнера
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Глава госагентства по развитию туризма обратилась к Геннадию Труханову с просьбой проверить деятельность Артемия Лебедева на предмет ущерба культурным и международным связям Украины. Речь идет об авторе туристического символа Одессы.

Соответствующее обращение глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив опубликовала у себя на странице в facebook.

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"Почему-то до сих пор наша родная, выстраданная от бомбежек Одесса пользуется логотипом, который разработал именно этот украинофоб. Все же понимают, что создавал айдентику он не ради Украины, а ради сближения с местным населением и прокладывания русофильских связей до момента, когда россия имела бы захватить и Одесчину тоже", — написала Марианна Олеськив.

Подозрение Артемию Лебедеву

СБУ задокументирована преступная деятельность российского блоггера – Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его из-за своей полумиллионной аудитории в соцсетях. Блоггеру 21 марта сообщено о подозрении ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Скандал вокруг символа туристов

Одесса собирается сменить свой туристический логотип, который использовался в течение десяти лет. Дизайн логотипа принадлежит российскому дизайнеру Артемию Лебедеву, открыто поддерживающему российскую агрессию.

Депутат Александра Ковальчук предлагает смену символа, утверждая, что бренд, визуальный стиль, айдентика украинского города не могут быть разработаны российскими дизайнерами.

Предложение об изменении логотипа появилось по приезде Лебедева на оккупированную территорию. Он залез на крышу Запорожской АЭС и сделал фото оттуда для своей инстаграмм с саркастической корреспонденцией.

"Здесь прямо суперкомбо — попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне запрещен въезд с января этого года еще на пять лет", — написал Лебедев.

Напомним, что недавно было принято решение передать туристический символ Одессы "Якорь-сердце" городу-побратиму Йокогами. Пока мэр японского города получил миниатюрное изображение символа.

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