Святкування Водохреща в Одесі 2025: як містяни пірнали в Чорне море

Люди виходять з Чорного моря. Фото: Новини.LIVE/ Рвачова Анастасія

В Одесі мороз і вітер — не перешкода для традицій! Уже другий рік поспіль Україна святкує Водохреще за юліанським календарем, і 6 січня одесити знову довели свою відданість звичаям — сміливці зібралися на узбережжі, щоб пірнути у крижану воду Чорного моря й освятитися, зберігаючи віру та дух єдності.

Журналісти Новини.LIVE побували на обряді хрещення.

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Із самого ранку міський пляж "Ланжерон" в Одесі ожив: десятки сміливців зібралися тут, щоб зануритися в Чорне море та взяти участь у традиційних водохресних обрядах, попри прохолодну погоду. Надія прийшла сьогодні в доброму гуморі, аби пірнути у глибини та змити із себе усі гріхи минулого, очистившись таким чином. До того ж жінка додає, що це зовсім нескладно, якщо правильно підготуватися.

"Чудове у мене відчуття! Особливо, коли виходиш — не дуже холодно. Я почала це робити ще у 2020 році і пропустила лише один рік, коли почалася війна. А так постійно ходжу вдома в контрастний душ, щоб не втрачати форму. Тому для мене немає нічого складного", — розповідає Надія.

Одеситка Надія. Фото: Новини.LIVE/ Рвачова Анастасія

Люди роздягаються перед купанням. Фото: Новини.LIVE/ Рвачова Анастасія

А ось Сергій підходить до купань в холодній воді більш раціонально. На думку хлопця, таким чином вдається підтримувати у нормі здоров'я. І зі свого боку він радить робити це якомога частіше.

"Вода сьогодні просто чудова. Це не перший раз для нас таке купання, ми довго готувалися до цього. І робимо це всю зиму. Цього не варто боятися", — додає Сергій.

Одесит Сергій. Фото: Новини.LIVE/ Рвачова Анастасія

Водночас Ольга долучилася до цієї традиції лише вдруге. І свій заплив дівчина присвятила своєму чоловікові, який наразі боронить нашу країну. Вона пишається своїм коханим, і робить усе можливе, аби він теж пишався своєю дружиною.

"Я це тільки вдруге святкую. У мене чоловік на фронті. Ми з ним спілкувалися, і він мені каже: було б класно, якби ти зняла відео, щоб я пацанам показав, яка в мене класна жінка. І тому я пірнула у море сьогодні. Так думаю, що я роблю це не востаннє", — підкреслює Ольга.

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Рвачова Анастасія

Коли відзначати Водохреще

Перед зануренням на пляжі відбулася особлива подія — освячення води, яке провів священник Православної церкви України. У своїй молитві він згадав українських захисників, наголосивши, що нині саме вони потребують найбільшої духовної підтримки. Церковнослужитель також підкреслив важливість єднання з православними вірянами усього світу, закликаючи святкувати разом, аби остаточно відмовитися від впливу Росії та зберігати власну духовну ідентичність.

"Хто користувався тільки якимись традиціями, почуттями, казали, наскільки важливо залишитися, як були наші діди і прадіди. Коли з'ясувалося, що наші прадіди були на тому календарі, на який ми зараз перейшли, тоді аргументи, власне, і закінчилися. Церква вислухала кожну єпархію. Тому це рішення виважене і, на мою думку, правильне, що український народ повинен святкувати всі церковні свята, в тому числі Різдво і Водохреща, з усім цивілізованим православним світом", — наголошує отець ПЦУ Теодор Оробець.

Отець Теодор Оробець. Фото: Новини.LIVE/ Рвачова Анастасія

Отець освячує Чорне море. Фото: Новини.LIVE/ Рвачова Анастасія

Також протоієрей додає, що перехід на новий календар досить правильний, бо такі великі релігійні свята як Різдво, Водохреще та Благовіщення, мають шануватися за старою традицією. Але від себе отець Теодор додає, що є обряди, які виконуються за бажанням — як от купання. Щодо цього в церкви чітких вимог немає.

Отець читає молитву. Фото: Новини.LIVE/ Рвачова Анастасія

Безпекові вимоги

Цього року кількість місць для водохресних купань у місті та області була обмеженою через безпекові заходи. У регіоні ополонку облаштували лише поблизу Маяків, де за порядком і безпекою стежили рятувальники ДСНС. В обласному центрі на міських пляжах чергували спеціальні служби, щоб забезпечити спокій і комфорт для всіх охочих долучитися до святкової традиції.

"Ми розуміли, що люди будуть святкувати це свято, тому що люди розвиваються, люди переходять на українські традиції, і вже дуже багато, хто перейшли на свято Водохреща саме 6 січня. Тому рятувальниками була зроблена велика профілактична робота протягом останнього тижня. Ми проводили і рейди, і через засоби масової інформації, через соціальні сторінки підготовлювали людей саме до святкування. Тобто нагадували, як правильно святкувати, як правильно купатися, щоб не завдати шкоди своєму життю та здоров'ю", — каже речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна. Фото: Новини.LIVE/ Рвачова Анастасія

Слід додати, що загалом безпеку забезпечував 41 рятувальник із трьома катерами та спеціальною технікою на двох міських пляжах. Рятувально-водолазна служба працювала у посиленому режимі, аби свято минуло організовано й безпечно.

Пам'ять про полонених

Сьогодні на пляж "Ланжерон" також прийшли учасники акції на підтримку військовополонених. Мати одного з українських захисників, що перебуває в російському полоні, свій символічний заплив присвятила всім бійцям. Людмила наголосила на важливості не мовчати про долю героїв і постійно нагадувати про них, аби їхнє повернення стало ближчим.

"Більше за це ми переймаємося за долі незвільнених захисників Маріуполя, які досі перебувають, вже третій рік, в полоні, як і мій син. З травня 2022 року. На теперішній час я не знаю, ні де він перебуває, ні його стан здоров'я. Дуже сподіваюся, що живий, і ми їх дочекаємося живими, здоровими, наших синів", — підсумовує Людмила.

Мати полоненого воїна Людмила. Фото: Новини.LIVE/ Рвачова Анастасія

Хвилі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE/ Рвачова Анастасія

Загалом Водохреще — це символ очищення і духовного оновлення, що дає силу залишити минуле позаду й із чистим серцем зустріти нові виклики. Одесити добре розуміють цю істину: справжня свобода приходить лише тоді, коли позбуваєшся тягаря старих гріхів і негативу, відкриваючи шлях до нових можливостей.

Раніше ми розповідали про те, що можна і чого не можна робити на Водохреще.

Також учасники громадської організації "Моржі Одеси" зібралися вранці 6 січня на пляжі "Ланжерон". Вони провели традиційний заплив з прапорами Одеси та України, присвячений до свята Водохреща.