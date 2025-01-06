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Одеські моржі влаштували традиційний заплив на Водохреще — фото

6 січня 2025 12:04
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Заплив одеських моржів з прапорами 6 січня — фото
Одеські моржі вийшли на традиційний заплив. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Учасники громадської організації "Моржі Одеси" зібралися вранці 6 січня на пляжі "Ланжерон". Вони провели традиційний заплив з прапорами Одеси та України, приурочений до свята Водохреща.

За дійством спостерігали кореспонденти Новини.LIVE. 

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"Моржів" сьогодні на пляжі було небагато. Дехто з учасників об'єднання зараз у лавах українського війська. Втім, любителі зимового плавання вирішили не зраджувати традиції й все ж влаштувати заплив. 

Одеські моржі влаштували традиційний заплив на Водохреща — фото - фото 1
Одеські моржі вийшли на традиційний заплив. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Представник "Моржів Одеси" Іван Папушенко розповідає, що акція не тільки вкотре доводить, що Одеса — це Україна, але й пропагує здоровий образ життя.  

Одеські моржі влаштували традиційний заплив на Водохреща — фото - фото 2
Представник "Моржів Одеси" Іван Папушенко. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

"Якщо ти тренуєшся — все здійсниться. Наш приклад для молоді — море дає здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я", — говорить плавець.

Одеські моржі влаштували традиційний заплив на Водохреща — фото - фото 3
Одеські моржі вийшли на традиційний заплив. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Рвачова

Іван Папушенко розповів, що ще у 2013 році брав участь у міжнародному естафетному міжконтинентальному запливі через Берингову протоку "Чукотка — Аляска". Тоді він виніс на американський берег український прапор — тепер саме з цим стягом "морж" здійснює запливи у Чорному морі.

Зазначимо, що сьогодні на пляжах Одеси несуть службу посилені наряди поліції. Раніше ми розповідали про те, що можна і чого не можна робити на Водохреща.

Одеса Чорне море пляж Новини Одеси Водохреща

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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