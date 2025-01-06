Заплыв одесских моржей с флагами 6 января — фото

Одесские моржи вышли на традиционный заплыв. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Участники общественной организации "Моржи Одессы" собрались утром 6 января на пляже "Ланжерон". Они провели традиционный заплыв с флагами Одессы и Украины, приуроченный к празднику Крещения.

За действом наблюдали корреспонденты Новини.LIVE.

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"Моржей" сегодня на пляже было немного. Некоторые из участников объединения сейчас в рядах украинской армии. Впрочем, любители зимнего плавания решили не изменять традиции и все же устроить заплыв.

Одесские моржи вышли на традиционный заплыв. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Представитель "Моржей Одессы" Иван Папушенко рассказывает, что акция не только в очередной раз доказывает, что Одесса — это Украина, но и пропагандирует здоровый образ жизни.

Представитель "Моржей Одессы" Иван Папушенко. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

"Если ты тренируешься — все осуществится. Наш пример для молодежи — море дает здоровье'я, здоровье'я и еще раз здоровье'я", — говорит пловец.

Одесские моржи вышли на традиционный заплыв. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Рвачова

Иван Папушенко рассказал, что еще в 2013 году участвовал в международном эстафетном межконтинентальном заплыве через Берингов пролив "Чукотка — Аляска". Тогда он вынес на американский берег украинский флаг — теперь именно с этим знаменем "морж" совершает заплывы в Черном море.

Отметим, что сегодня на пляжах Одессы несут службу усиленные наряды полиции. Ранее мы рассказывали, что можно и чего нельзя делать на Крещение.