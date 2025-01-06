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Очищение от грехов в море — как одесситы отмечают Крещение

6 января 2025 14:43
Рвачова Анастасия - редактор
Празднование Крещения в Одессе 2025: как горожане ныряли в Черное море
Люди выходят из Черного моря. Фото: Новини.LIVE/ Рвачева Анастасия
Рвачова Анастасия - редактор

В Одессе мороз и ветер – не помеха для традиций! Уже второй год подряд Украина празднует Крещение по юлианскому календарю, и 6 января одесситы снова доказали свою преданность обычаям — храбрецы собрались на побережье, чтобы нырнуть в ледяную воду Черного моря и освятиться, сохраняя веру и дух единства.

Журналисты Новини.LIVE побывали на обряде крещения.

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С самого утра городской пляж "Ланжерон" в Одессе ожил: десятки смельчаков собрались здесь, чтобы погрузиться в Черное море и принять участие в традиционных крещенских обрядах, несмотря на прохладную погоду. Надежда пришла сегодня в хорошем настроении, чтобы нырнуть в глубины и смыть с себя все грехи прошлого, очистившись таким образом. К тому же, женщина добавляет, что это совсем не сложно, если правильно подготовиться.

"Отличное у меня ощущение! Особенно, когда выходишь — не очень холодно. Я начала это делать еще в 2020 году, и пропустила всего один год, когда началась война. А так постоянно хожу дома в контрастный душ, чтобы не терять форму. Поэтому для меня нет ничего сложного", — рассказывает Надежда.

Одесситка Надежда. Фото: Новости.LIVE/ Рвачева Анастасия
Одесситка Надежда. Фото: Новини.LIVE/ Рвачева Анастасия
Люди раздеваются перед купанием. Фото: Новости.LIVE/ Рвачева Анастасия 
Люди раздеваются перед купанием. Фото: Новини.LIVE/ Рвачева Анастасия

А вот Сергей подходит к купаниям в холодной воде более рационально. По мнению молодого человека, таким образом удается поддерживать в норме здоровье. И со своей стороны он советует делать это как можно чаще.

"Вода сегодня просто отличная. Это не первый раз для нас такое купание, мы долго готовились к этому. И делаем это всю зиму. Этого не стоит бояться", — добавляет Сергей.

Одессит Сергей. Фото: Новости.LIVE/ Рвачева Анастасия
Одессит Сергей. Фото: Новини.LIVE/ Рвачева Анастасия

В то же время Ольга приобщилась к этой традиции только во второй раз. И свой заплыв девушка посвятила своему мужу, который сейчас защищает нашу страну. Она гордится своим любимым, и делает все возможное, чтобы он тоже гордился своей женой.

"Я это только во второй раз праздную. У меня мужчина на фронте. Мы с ним общались и он мне говорит: было бы классно, если бы ты подняла видео, чтобы я пацанам показал, какая у меня классная женщина. И потому я нырнула в море сегодня". Так думаю, что я делаю это не в последний раз", — подчеркивает Ольга.

Одесситка Ольга. Фото: Новости.LIVE/ Рвачева Анастасия
Одесситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Рвачева Анастасия

Когда отмечать Крещение

Перед погружением на пляже произошло особое событие — освящение воды, проведенное священником Православной церкви Украины. В своей молитве он вспомнил украинских защитников, подчеркнув, что сейчас именно они нуждаются в наибольшей духовной поддержке. Церковнослужитель также подчеркнул важность единения с православными верующими всего мира, призывая праздновать вместе, чтобы окончательно отказаться от влияния России и сохранять свою духовную идентичность.

"Кто пользовался только какими-то традициями, чувствами, говорили, насколько важно остаться, как были наши деды и прадеды. Когда выяснилось, что наши прадеды были на том календаре, на который мы сейчас перешли, тогда аргументы собственно и закончились. Церковь выслушала каждую епархию. Поэтому это решение взвешено и, по моему мнению, правильно, что украинский народ должен праздновать все церковные праздники, в том числе Рождество и Крещение, со всем цивилизованным православным миром", — отмечает отец ПЦУ Теодор Оробец.

Отец Теодор Оробец. Фото: Новости.LIVE/ Рвачева Анастасия
Отец Теодор Оробец. Фото: Новини.LIVE/ Рвачева Анастасия
Отец освящает Черное море. Фото: Новости.LIVE/ Рвачева Анастасия
Отец освящает Черное море. Фото: Новини.LIVE/ Рвачева Анастасия

Также протоиерей добавляет, что переход на новый календарь достаточно правильный, потому что такие большие религиозные праздники как Рождество, Крещение и Благовещение должны почитаться по старой традиции. Но от себя отец Теодор добавляет, что есть обряды, которые совершаются по желанию, как купание. В этом отношении у церкви четких требований нет.

Отец читает молитву. Фото: Новости.LIVE/ Рвачева Анастасия
Отец читает молитву. Фото: Новини.LIVE/ Рвачева Анастасия

Требования безопасности

В этом году количество мест для крещенских купаний в городе и области было ограничено из-за мер безопасности. В регионе прорубь обустроили только вблизи Маяк, где за порядком и безопасностью следили спасатели ГСЧС. В областном центре на городских пляжах дежурили специальные службы, чтобы обеспечить покой и комфорт всем желающим приобщиться к праздничной традиции.

"Мы понимали, что люди будут праздновать этот праздник, потому что люди развиваются, люди переходят на украинские традиции и уже очень много, которые перешли на праздник Крещения именно 6 января. Поэтому спасателями была проделана большая профилактическая работа в течение последней недели. Мы проводили и рейды, и через средства массовой информации, через социальные страницы подготавливали людей именно к празднованию. То есть напоминали, как правильно праздновать и купаться, чтобы не нанести вред своей жизни и здоровью", — говорит спикера ГСЧС Одесчины Марина Аверина.

Спикер ГСЧС Одесщины Марина Аверина. Фото: Новости.LIVE/ Рвачева Анастасия
Спикер ГСЧС Одесчины Марина Аверина. Фото: Новини.LIVE/ Рвачева Анастасия

Следует добавить, что всего безопасность обеспечивали 41 спасатель с тремя катерами и специальной техникой на двух городских пляжах. Спасательно-водолазная служба работала в усиленном режиме, чтобы праздник прошел организованно и безопасно.

Память о пленных

Сегодня на пляж "Ланжерон" также пришли участники акции в поддержку военнопленных. Мать одного из находящихся в российском плену украинских защитников свой символический заплыв посвятила всем бойцам. Людмила отметила важность не молчать о судьбе героев и постоянно напоминать о них, чтобы их возвращение стало ближе.

"Более этого мы беспокоимся о судьбах неосвобожденных защитников Мариуполя, которые до сих пор находятся уже третий год в плену, как и мой сын. С мая месяца 2022 года. В настоящее время я не знаю, нигде он находится, ни его состояние здоровья." Очень надеюсь, что жив, и мы их дождемся живыми, здоровыми наших сыновей", — заключает Людмила.

Мать пленного воина Людмила. Фото: Новости.LIVE/ Рвачева Анастасия
Мать пленного воина Людмила. Фото: Новини.LIVE/ Рвачева Анастасия
Волны Черного моря. Фото: Новости.LIVE/ Рвачева Анастасия
Волны Черного моря. Фото: Новини.LIVE/ Рвачева Анастасия

Вообще Крещение — это символ очищения и духовного обновления, дающий силу оставить прошлое позади и с чистым сердцем встретить новые вызовы. Одесситы хорошо понимают эту истину: настоящая свобода приходит только тогда, когда избавляешься от бремени старых грехов и негатива, открывая путь к новым возможностям.

Раньше мы рассказывали о том, что можно и чего нельзя делать на Крещение.

Также участники общественной организации "Моржи Одессы" собрались утром 6 января на пляже "Ланжерон". Они провели традиционный заплыв с флагами Одессы и Украины, посвященный празднику Крещения.

 

Одесса Черное море религия Новости Одессы море Крещение праздник

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14:43 Очищение от грехов в море — как одесситы отмечают Крещение

14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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