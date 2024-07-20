Справа Віталя Граждана: за що затримали мера Білгород-Дністровського

Затримання Віталя Граждана. Фото: СБУ

Міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана затримали правоохоронці за організацію нападу та "віджим" території на узбережжі Чорного моря. Наразі йому вже повідомили про підозру — Граждан може сісти за ґрати на 12 років.

Про це у суботу, 20 липня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

Мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан разом зі спільниками обманом переконав власницю бази відпочинку передати її підконтрольному товариству. Спочатку жінка отримала 50% корпоративних прав на комплекс, але згодом її усунули від управління та доходів.

Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Коли знайшлися покупці, мер Білгород-Дністровського разом із посібниками погрожували їй та її родичам фізичною розправою, якщо вона не передасть решту прав. Для реалізації схеми Граждан залучив знайомого адвоката, реєстраторів та нотаріусів. Граждана затримали під час отримання 30 тис. доларів завдатку.

Гроші, які отримав Граждан. Фото: СБУ

Що загрожує

Йому оголошено підозру за організацію вимагання з погрозою насильства в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України). За це Граждану загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та встановлюється коло осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, що у 2022 році співробітники СБУ вже проводили обшуки в кабінеті та помешканні мера. Тоді Граждан підозрювався у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу.