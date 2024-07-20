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Очолював злочинну банду — у чому звинувачують мера Білгород-Дністровського

20 липня 2024 11:42
Верзілова Єлизавета - редактор
Справа Віталя Граждана: за що затримали мера Білгород-Дністровського
Затримання Віталя Граждана. Фото: СБУ
Верзілова Єлизавета - редактор

Міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана затримали правоохоронці за організацію нападу та "віджим" території на узбережжі Чорного моря. Наразі йому вже повідомили про підозру — Граждан може сісти за ґрати на 12 років.

Про це у суботу, 20 липня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Допис Одеської Обласної прокуратури. Фото: скриншот

Деталі схеми

Мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан разом зі спільниками обманом переконав власницю бази відпочинку передати її підконтрольному товариству. Спочатку жінка отримала 50% корпоративних прав на комплекс, але згодом її усунули від управління та доходів. 

Обшуки у Граждана
Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Коли знайшлися покупці, мер Білгород-Дністровського разом із посібниками погрожували їй та її родичам фізичною розправою, якщо вона не передасть решту прав. Для реалізації схеми Граждан залучив знайомого адвоката, реєстраторів та нотаріусів. Граждана затримали під час отримання 30 тис. доларів завдатку.

Граждана затримали за завдаток
Гроші, які отримав Граждан. Фото: СБУ 

Що загрожує

Йому оголошено підозру за організацію вимагання з погрозою насильства в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України). За це Граждану загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та встановлюється коло осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, що у 2022 році співробітники СБУ вже проводили обшуки в кабінеті та помешканні мера. Тоді Граждан підозрювався у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетного обстрілу.

СБУ Одеса правосуддя Чорне море в'язниця Одеська область прокуратура Кримінал Новини Одеси злочин

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