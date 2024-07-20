Дело Виталия Граждана: за что задержали мэра Белгород-Днестровского

Задержание Виталия Граждана. Фото: СБУ

Городского голову Белгород-Днестровского Виталия Граждана задержали правоохранители за организацию нападения и отжим территории на побережье Черного моря. в данный момент ему уже сообщили о подозрении — Граждан может сесть за решетку на 12 лет.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Сообщение Одесской Областной прокуратуры. Фото: скриншот

Детали схемы

Мэр Белгород-Днестровского, Виталий Граждан, вместе с сообщниками обманом убедил владелицу базы отдыха передать ее подконтрольному обществу. Сначала женщина получила 50% корпоративных прав на комплекс, но впоследствии ее отстранили от управления и доходов.

Правоохранители проводят обыски. Фото: Одесская областная прокуратура

Когда нашлись покупатели, мэр Белгород-Днестровского вместе с пособниками угрожали ей и ее родственникам физической расправой, если она не передаст остальные права. Для реализации схемы Граждан привлек знакомого адвоката, регистраторов и нотариусов. Граждана задержали при получении 30 тыс. долларов задатка.

Деньги, полученные Гражданом. Фото: СБУ

Что угрожает

Ему объявлено подозрение за организацию вымогательства с угрозой насилия в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 УК Украины). За это Граждану грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения и устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.

Напомним, что в 2022 году сотрудники СБУ уже проводили обыски в кабинете и квартире мэра. Тогда Граждан подозревался в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетных обстрелов.