Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Возглавлял преступную банду — в чем обвиняют мэра Белгород-Днестровского arrow

Возглавлял преступную банду — в чем обвиняют мэра Белгород-Днестровского

20 июля 2024 11:42
Верзилова Єлизавета - редактор
Дело Виталия Граждана: за что задержали мэра Белгород-Днестровского
Задержание Виталия Граждана. Фото: СБУ
Верзилова Єлизавета - редактор

Городского голову Белгород-Днестровского Виталия Граждана задержали правоохранители за организацию нападения и отжим территории на побережье Черного моря. в данный момент ему уже сообщили о подозрении — Граждан может сесть за решетку на 12 лет.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:
Задержание Граждана: причины
Сообщение Одесской Областной прокуратуры. Фото: скриншот

Детали схемы

Мэр Белгород-Днестровского, Виталий Граждан, вместе с сообщниками обманом убедил владелицу базы отдыха передать ее подконтрольному обществу. Сначала женщина получила 50% корпоративных прав на комплекс, но впоследствии ее отстранили от управления и доходов.

Обыски у Граждана
Правоохранители проводят обыски. Фото: Одесская областная прокуратура

Когда нашлись покупатели, мэр Белгород-Днестровского вместе с пособниками угрожали ей и ее родственникам физической расправой, если она не передаст остальные права. Для реализации схемы Граждан привлек знакомого адвоката, регистраторов и нотариусов. Граждана задержали при получении 30 тыс. долларов задатка.

Граждане задержали за задаток
Деньги, полученные Гражданом. Фото: СБУ

Что угрожает

Ему объявлено подозрение за организацию вымогательства с угрозой насилия в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 УК Украины). За это Граждану грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения и устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.

Напомним, что в 2022 году сотрудники СБУ уже проводили обыски в кабинете и квартире мэра. Тогда Граждан подозревался в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетных обстрелов.

СБУ Одесса правосудие Черное море тюрьма Одесская область прокуратура Криминал Новости Одессы преступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня