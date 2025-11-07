Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеса без Пушкіна і Катерини — місто очима ШІ

Одеса без Пушкіна і Катерини — місто очима ШІ

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 21:25
Оновлено: 17:14
Одеса без імперських пам’ятників: як місто бачить штучний інтелект
Тризуб замість пам'ятника Пушкіну за версією ШІ. Фото:Gemini

В Одесі тривають суперечки щодо демонтажу російських, радянських і імперських пам’ятників. Активісти закликають прибрати з міста всі символи окупаційного минулого. Частину монументів уже знесли, інші досі стоять.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, що може бути на місцях скандальних пам'ятників.

Реклама
Читайте також:

Пушкін і вітрило свободи

Пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну досі стоїть на Біржовій площі біля Одеської міськради. Нині його закрили фанерними щитами, де розміщена реклама, але дискусії щодо демонтажу тривають. Штучний інтелект уявляє це місце зовсім інакше — без пам’ятника, зате з легкою скляною скульптурою, схожою на хвилю чи вітрило. Її прозора форма символізує світло, свободу й рух уперед, а основа, схожа на фонтан, підкреслює морський характер Одеси. Увечері така інсталяція сяяла б підсвічуванням, створюючи атмосферу відкритості та сучасності. Вона могла б стати новим символом міста, що дивиться у майбутнє.

Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Пам'ятник на Біржовій площі вдень. Фото: Gemini
Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Нічний вигляд пам'ятника на Біржовій площі. Фото: Gemini

Замість Катерини — пам’ять про героїв

Пам’ятник імператриці Катерині II демонтували наприкінці 2022 року. Згодом на цьому місці одесити створили народний меморіал — простір пам’яті українських воїнів. Тут встановили прапорці з іменами загиблих героїв. Штучний інтелект бачить це місце як величний монумент захисникам України. У центрі — стела із золотим тризубом і постаті воїнів різних поколінь. Навколо — квітники у жовто-блакитних кольорах і червоно-чорний прапор як символ боротьби. Цей простір виглядає не лише урочисто, а й живо — місце єднання, гордості та вдячності тим, хто боронить Україну.

Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Народний меморіал очима ШІ вдень. Фото: Gemini
Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Нічний вигляд на народний меморіал в Одесі. Фото: Gemini

Суворов і крилатий захисник

Колишній пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову вже прибрали. Штучний інтелект пропонує на його місці образ нового героя — українського захисника з крилами, який тримає державний прапор. Крила символізують ангела-охоронця, а прапор — свободу й незалежність. Такий монумент міг би стати сучасним символом мужності та вдячності оборонцям півдня України.

Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Захисник на місці пам'ятника Суворову. Фото: Gemini
Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Пам'ятник вночі. Фото: Gemini

Замість Бабеля — гумор і коти

На місці пам'ятника Ісааку Бабелю ШІ бачить справжній арт-простір одеського духу — веселий, яскравий і український. На лавці сидить великий кіт у вишиванці з рибою, а поруч — моряк-козак з якорем. Позаду — мурал із сонцем, якорем і орнаментом. Ця композиція передає одеський гумор, любов до моря й до життя. Ідея такого простору — створити майданчик, де проходитимуть літературні зустрічі, конкурси анекдотів і навіть "школа одеського діалекту українською".

Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Кіт замість пам'ятника Бабелю вдень. Фото: Gemini
Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Нічний вид на пам'ятник коту. Фото: Gemini

Нагадаємо, Новини.LIVE показували, якою штучний інтелект бачить Одесу після війни. Також ми писали про те, що OpenAI обмежила можливості ChatGPT.

Одеса Одеська область пам'ятник Новини Одеси штучний інтелект
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації