Одеса без імперських пам’ятників: як місто бачить штучний інтелект

Тризуб замість пам'ятника Пушкіну за версією ШІ. Фото:Gemini

В Одесі тривають суперечки щодо демонтажу російських, радянських і імперських пам’ятників. Активісти закликають прибрати з міста всі символи окупаційного минулого. Частину монументів уже знесли, інші досі стоять.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, що може бути на місцях скандальних пам'ятників.

Пушкін і вітрило свободи

Пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну досі стоїть на Біржовій площі біля Одеської міськради. Нині його закрили фанерними щитами, де розміщена реклама, але дискусії щодо демонтажу тривають. Штучний інтелект уявляє це місце зовсім інакше — без пам’ятника, зате з легкою скляною скульптурою, схожою на хвилю чи вітрило. Її прозора форма символізує світло, свободу й рух уперед, а основа, схожа на фонтан, підкреслює морський характер Одеси. Увечері така інсталяція сяяла б підсвічуванням, створюючи атмосферу відкритості та сучасності. Вона могла б стати новим символом міста, що дивиться у майбутнє.

Пам'ятник на Біржовій площі вдень. Фото: Gemini

Нічний вигляд пам'ятника на Біржовій площі. Фото: Gemini

Замість Катерини — пам’ять про героїв

Пам’ятник імператриці Катерині II демонтували наприкінці 2022 року. Згодом на цьому місці одесити створили народний меморіал — простір пам’яті українських воїнів. Тут встановили прапорці з іменами загиблих героїв. Штучний інтелект бачить це місце як величний монумент захисникам України. У центрі — стела із золотим тризубом і постаті воїнів різних поколінь. Навколо — квітники у жовто-блакитних кольорах і червоно-чорний прапор як символ боротьби. Цей простір виглядає не лише урочисто, а й живо — місце єднання, гордості та вдячності тим, хто боронить Україну.

Народний меморіал очима ШІ вдень. Фото: Gemini

Нічний вигляд на народний меморіал в Одесі. Фото: Gemini

Суворов і крилатий захисник

Колишній пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову вже прибрали. Штучний інтелект пропонує на його місці образ нового героя — українського захисника з крилами, який тримає державний прапор. Крила символізують ангела-охоронця, а прапор — свободу й незалежність. Такий монумент міг би стати сучасним символом мужності та вдячності оборонцям півдня України.

Захисник на місці пам'ятника Суворову. Фото: Gemini

Пам'ятник вночі. Фото: Gemini

Замість Бабеля — гумор і коти

На місці пам'ятника Ісааку Бабелю ШІ бачить справжній арт-простір одеського духу — веселий, яскравий і український. На лавці сидить великий кіт у вишиванці з рибою, а поруч — моряк-козак з якорем. Позаду — мурал із сонцем, якорем і орнаментом. Ця композиція передає одеський гумор, любов до моря й до життя. Ідея такого простору — створити майданчик, де проходитимуть літературні зустрічі, конкурси анекдотів і навіть "школа одеського діалекту українською".

Кіт замість пам'ятника Бабелю вдень. Фото: Gemini

Нічний вид на пам'ятник коту. Фото: Gemini

