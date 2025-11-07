Видео
Одесса без Пушкина и Екатерины — город глазами ИИ

Одесса без Пушкина и Екатерины — город глазами ИИ

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 21:25
обновлено: 17:14
Одесса без имперских памятников: как город видит искусственный интеллект
Трезубец вместо памятника Пушкину по версии ИИ. Фото:Gemini

В Одессе продолжаются споры относительно демонтажа российских, советских и имперских памятников. Активисты призывают убрать из города все символы оккупационного прошлого. Часть монументов уже снесли, другие до сих пор стоят.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, что может появиться на местах скандальных памятников.

Пушкин и парус свободы

Памятник русскому поэту Александру Пушкину до сих пор стоит на Биржевой площади возле Одесского горсовета. Сейчас его закрыли фанерными щитами, где размещена реклама, но дискуссии о демонтаже продолжаются. Искусственный интеллект представляет это место совсем иначе — без памятника, зато с легкой стеклянной скульптурой, похожей на волну или парус. Ее прозрачная форма символизирует свет, свободу и движение вперед, а основа, похожая на фонтан, подчеркивает морской характер Одессы. Вечером такая инсталляция сияла бы подсветкой, создавая атмосферу открытости и современности. Она могла бы стать новым символом города, смотрящего в будущее.

Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Памятник на Биржевой площади днем. Фото: Gemini
Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Ночной вид памятника на Биржевой площади. Фото: Gemini

Вместо Екатерины — память о героях

Памятник императрице Екатерине II демонтировали в конце 2022 года. Впоследствии на этом месте одесситы создали народный мемориал — пространство памяти украинских воинов. Здесь установили флажки с именами погибших героев. Искусственный интеллект видит это место как величественный монумент защитникам Украины. В центре — стела с золотым трезубцем и фигуры воинов разных поколений. Вокруг — цветники в желто-голубых цветах и красно-черный флаг как символ борьбы. Это пространство выглядит не только торжественно, но и живо — место единения, гордости и благодарности тем, кто защищает Украину.

Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Народный мемориал глазами ИИ днем. Фото: Gemini
Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Ночной вид на народный мемориал в Одессе. Фото: Gemini

Суворов и крылатый защитник

Бывший памятник русскому полководцу Александру Суворову уже убрали. Искусственный интеллект предлагает на его месте образ нового героя — украинского защитника с крыльями, который держит государственный флаг. Крылья символизируют ангела-хранителя, а флаг — свободу и независимость. Такой монумент мог бы стать современным символом мужества и благодарности защитникам юга Украины.

Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Защитник на месте памятника Суворову. Фото: Gemini
Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Памятник ночью. Фото: Gemini

Вместо Бабеля — юмор и коты

На месте памятника Исааку Бабелю ИИ видит настоящее арт-пространство одесского духа — веселое, яркое и украинское. На скамейке сидит большой кот в вышиванке с рыбой, а рядом — моряк-казак с якорем. Позади — мурал с солнцем, якорем и орнаментом. Эта композиция передает одесский юмор, любовь к морю и к жизни. Идея такого пространства — создать площадку, где будут проходить литературные встречи, конкурсы анекдотов и даже "школа одесского диалекта на украинском".

Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Кот вместо памятника Бабелю днем. Фото: Gemini
Скандальні пам'ятники Одеси очима ШІ
Ночной вид на памятник коту. Фото: Gemini

Напомним, Новини.LIVE показывали, какой искусственный интеллект видит Одессу после войны. Также мы писали о том, что OpenAI ограничила возможности ChatGPT.

Одесса Одесская область памятник Новости Одессы искусственный интеллект
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
