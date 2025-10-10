Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Відео

Головна Одеса Одеса без світла — які вулиці сьогодні відключать (адреси)

Одеса без світла — які вулиці сьогодні відключать (адреси)

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 09:53
10 жовтня в Одесі можливі тимчасові відключення електроенергії через ремонтні роботи
Фахівець ремонтує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 10 жовтня, в Одесі будуть короткочасні відключення електроенергії. У різних районах міста тривають планові ремонтні роботи. Енергетики докладають максимальних зусиль для швидкого усунення несправностей і відновлення подачі електроенергії. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • дорога Балтська, 8-18А,Б,
  • 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
  • 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12-34а,
  • 3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,
  • 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,
  • 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,
  • вул. 10-а Пересипська, 11-17,
  • вул. 1-а Пересипська, 2-24,
  • вул. 1-а Садова, 1-39,
  • вул. 2-а Садова, 1- 42,
  • вул. 3-я Садова, 1- 49,
  • вул. 4-а Садова, 6– 36,
  • вул. 4-а Садова, 1-38,
  • вул. 5-а Пересипська, 3,5,9,
  • вул. 5-а Садова, 1-14,
  • вул. 6-а Садова, 1-71,
  • вул. Авангардна, 1-31,
  • вул. Бардаха, 12,
  • вул. Велика Садова, 1-52,
  • вул. Глаубермана, 3-164,
  • вул. Отамана Головатого, 24-145,
  • вул. Долинська, 3-13,
  • вул. Донецька, 1/1- 25,
  • вул. Івахненка Петра, 71-79А,
  • вул. Керченська, 27-62б,
  • вул. Кишинівська, 2-24,
  • вул. Кошиця Олександра, 1-69,
  • вул. Капітана Кузнецова, 3 -14,
  • вул. Літня, 1-30,
  • вул. Луценка Івана, 1-1а,
  • вул. Мала Садова, 1-22,
  • вул. Маріупольська, 20-68Б,
  • вул. Миколи Гефта, 44,
  • вул. Наливна, 1,4,4а,
  • вул. Обривиста, 1-22,
  • вул. Петренко, 21,
  • вул. Південна, 8,
  • вул. Похила, 1-174,
  • вул. Світла, 1,
  • вул. Чайкова, 1-71,
  • вул. Отамана Чепіги, 33-104,
  • вул. Чорноморського Козацтва, 24- 135,
  • вул. Шептицького, 1-5,
  • вул. Штильова, 2-118,/а_с,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 1-й Пересипський, 1/1,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3-6,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пров. Павла Кравцова, 2-22Б,
  • вул. Українки Лесі, 10-20,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52. 

Роботи до 18:00

Центральний РЕМ:

  • вул. Європейська, 35,
  • вул. Караванського Святослава, 19,21,23,26,
  • вул. Незалежності, 19,21,23,
  • пров. Ботанічний, 4,
  • пров. Середньофонтанський, 1Б,3,6,6Б,22,
  • просп. Шевченка, 8/13.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

  • вул. 411-ї Батареї, 1-14,
  • вул. Абрикосова, 15-33,
  • вул. Амбулаторна, 2-15,
  • вул. Венгера, 6,
  • вул. Вчительська, 1-28,
  • вул. Джерельна, 1-17,
  • вул. Дубініна, 2-23,
  • вул. Зелена Балка, 58-114,
  • вул. Зелена гірка, 27,
  • вул. Іванова Ігоря, 2,
  • вул. Івасюка Володимира, 1-7,
  • вул. Комишева, 5-5/7-Б,
  • вул. Крутоярська, 8-39,
  • вул. Місячна, 26,
  • вул. Мускатна, 4-А-25-В,
  • вул. Приморська, 52-138а,
  • вул. Проектована, 3/10,
  • вул. Симоненка, 1-62,
  • вул. Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а,
  • вул. Сонячна, 7-29,
  • вул. Сухолиманна, 3-51,
  • вул. Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,
  • вул. Чуковського Корнія, 5/63,
  • Зелений мис",
  • товариство садівників, 133,
  • пров. 1-й Амбулаторний, 1-11,
  • пров. 1-й Проїзний, 1-36,
  • пров. 2-й Амбулаторний, 1-14,
  • пров. 2-й Проїзний, 1-13,
  • пров. 2-й Тупиковий, 8-21,
  • пров. Аліберне, 1-27,
  • пров. Верф’яний, 1-16,
  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Іванова, 1/2,1/корп.1,3,3А,8,14,
  • пров. Каберне, 1/3,4,
  • пров. Кошового, 5/В,
  • пров. Політкаторжан, 1,
  • пров. Приморський, 2-4б,
  • пров. Рислінга, 5-7Д,
  • пров. Садовий, 1-12,
  • пров. Свободи , 1-101А.

Роботи до 20:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, Росія знищила близько 60% видобутку газу України.. Також ми писали, що воду з оновленого водогону на Миколаївщині ще питине можна.

</

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
