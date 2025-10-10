10 жовтня в Одесі можливі тимчасові відключення електроенергії через ремонтні роботи

Фахівець ремонтує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 10 жовтня, в Одесі будуть короткочасні відключення електроенергії. У різних районах міста тривають планові ремонтні роботи. Енергетики докладають максимальних зусиль для швидкого усунення несправностей і відновлення подачі електроенергії.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

дорога Балтська, 8-18А,Б,

1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,

2-а лінія 2-й Лиманчик, 12-34а,

3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,

4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,

9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,

вул. 10-а Пересипська, 11-17,

вул. 1-а Пересипська, 2-24,

вул. 1-а Садова, 1-39,

вул. 2-а Садова, 1- 42,

вул. 3-я Садова, 1- 49,

вул. 4-а Садова, 6– 36,

вул. 4-а Садова, 1-38,

вул. 5-а Пересипська, 3,5,9,

вул. 5-а Садова, 1-14,

вул. 6-а Садова, 1-71,

вул. Авангардна, 1-31,

вул. Бардаха, 12,

вул. Велика Садова, 1-52,

вул. Глаубермана, 3-164,

вул. Отамана Головатого, 24-145,

вул. Долинська, 3-13,

вул. Донецька, 1/1- 25,

вул. Івахненка Петра, 71-79А,

вул. Керченська, 27-62б,

вул. Кишинівська, 2-24,

вул. Кошиця Олександра, 1-69,

вул. Капітана Кузнецова, 3 -14,

вул. Літня, 1-30,

вул. Луценка Івана, 1-1а,

вул. Мала Садова, 1-22,

вул. Маріупольська, 20-68Б,

вул. Миколи Гефта, 44,

вул. Наливна, 1,4,4а,

вул. Обривиста, 1-22,

вул. Петренко, 21,

вул. Південна, 8,

вул. Похила, 1-174,

вул. Світла, 1,

вул. Чайкова, 1-71,

вул. Отамана Чепіги, 33-104,

вул. Чорноморського Козацтва, 24- 135,

вул. Шептицького, 1-5,

вул. Штильова, 2-118,/а_с,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Пересипський, 1/1,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3-6,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Павла Кравцова, 2-22Б,

вул. Українки Лесі, 10-20,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00

Центральний РЕМ:

вул. Європейська, 35,

вул. Караванського Святослава, 19,21,23,26,

вул. Незалежності, 19,21,23,

пров. Ботанічний, 4,

пров. Середньофонтанський, 1Б,3,6,6Б,22,

просп. Шевченка, 8/13.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

вул. 411-ї Батареї, 1-14,

вул. Абрикосова, 15-33,

вул. Амбулаторна, 2-15,

вул. Венгера, 6,

вул. Вчительська, 1-28,

вул. Джерельна, 1-17,

вул. Дубініна, 2-23,

вул. Зелена Балка, 58-114,

вул. Зелена гірка, 27,

вул. Іванова Ігоря, 2,

вул. Івасюка Володимира, 1-7,

вул. Комишева, 5-5/7-Б,

вул. Крутоярська, 8-39,

вул. Місячна, 26,

вул. Мускатна, 4-А-25-В,

вул. Приморська, 52-138а,

вул. Проектована, 3/10,

вул. Симоненка, 1-62,

вул. Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а,

вул. Сонячна, 7-29,

вул. Сухолиманна, 3-51,

вул. Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,

вул. Чуковського Корнія, 5/63,

Зелений мис",

товариство садівників, 133,

пров. 1-й Амбулаторний, 1-11,

пров. 1-й Проїзний, 1-36,

пров. 2-й Амбулаторний, 1-14,

пров. 2-й Проїзний, 1-13,

пров. 2-й Тупиковий, 8-21,

пров. Аліберне, 1-27,

пров. Верф’яний, 1-16,

пров. Загородній, 9,

пров. Іванова, 1/2,1/корп.1,3,3А,8,14,

пров. Каберне, 1/3,4,

пров. Кошового, 5/В,

пров. Політкаторжан, 1,

пров. Приморський, 2-4б,

пров. Рислінга, 5-7Д,

пров. Садовий, 1-12,

пров. Свободи , 1-101А.

Роботи до 20:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, Росія знищила близько 60% видобутку газу України.. Також ми писали, що воду з оновленого водогону на Миколаївщині ще питине можна.

</