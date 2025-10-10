10 жовтня в Одесі можливі тимчасові відключення електроенергії через ремонтні роботи

Одеса без світла — які вулиці сьогодні відключать (адреси)
Сьогодні, 10 жовтня, в Одесі будуть короткочасні відключення електроенергії. У різних районах міста тривають планові ремонтні роботи. Енергетики докладають максимальних зусиль для швидкого усунення несправностей і відновлення подачі електроенергії.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- дорога Балтська, 8-18А,Б,
- 1-а лінія 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
- 2-а лінія 2-й Лиманчик, 12-34а,
- 3-я лінія 2-й Лиманчик, 6-22,
- 4-а лінія 2-й Лиманчик, 7-22,
- 9-а лінія 2-й Лиманчик, 4а,
- вул. 10-а Пересипська, 11-17,
- вул. 1-а Пересипська, 2-24,
- вул. 1-а Садова, 1-39,
- вул. 2-а Садова, 1- 42,
- вул. 3-я Садова, 1- 49,
- вул. 4-а Садова, 6– 36,
- вул. 4-а Садова, 1-38,
- вул. 5-а Пересипська, 3,5,9,
- вул. 5-а Садова, 1-14,
- вул. 6-а Садова, 1-71,
- вул. Авангардна, 1-31,
- вул. Бардаха, 12,
- вул. Велика Садова, 1-52,
- вул. Глаубермана, 3-164,
- вул. Отамана Головатого, 24-145,
- вул. Долинська, 3-13,
- вул. Донецька, 1/1- 25,
- вул. Івахненка Петра, 71-79А,
- вул. Керченська, 27-62б,
- вул. Кишинівська, 2-24,
- вул. Кошиця Олександра, 1-69,
- вул. Капітана Кузнецова, 3 -14,
- вул. Літня, 1-30,
- вул. Луценка Івана, 1-1а,
- вул. Мала Садова, 1-22,
- вул. Маріупольська, 20-68Б,
- вул. Миколи Гефта, 44,
- вул. Наливна, 1,4,4а,
- вул. Обривиста, 1-22,
- вул. Петренко, 21,
- вул. Південна, 8,
- вул. Похила, 1-174,
- вул. Світла, 1,
- вул. Чайкова, 1-71,
- вул. Отамана Чепіги, 33-104,
- вул. Чорноморського Козацтва, 24- 135,
- вул. Шептицького, 1-5,
- вул. Штильова, 2-118,/а_с,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 1-й Пересипський, 1/1,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3-6,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. Павла Кравцова, 2-22Б,
- вул. Українки Лесі, 10-20,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 18:00
Центральний РЕМ:
- вул. Європейська, 35,
- вул. Караванського Святослава, 19,21,23,26,
- вул. Незалежності, 19,21,23,
- пров. Ботанічний, 4,
- пров. Середньофонтанський, 1Б,3,6,6Б,22,
- просп. Шевченка, 8/13.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- вул. 411-ї Батареї, 1-14,
- вул. Абрикосова, 15-33,
- вул. Амбулаторна, 2-15,
- вул. Венгера, 6,
- вул. Вчительська, 1-28,
- вул. Джерельна, 1-17,
- вул. Дубініна, 2-23,
- вул. Зелена Балка, 58-114,
- вул. Зелена гірка, 27,
- вул. Іванова Ігоря, 2,
- вул. Івасюка Володимира, 1-7,
- вул. Комишева, 5-5/7-Б,
- вул. Крутоярська, 8-39,
- вул. Місячна, 26,
- вул. Мускатна, 4-А-25-В,
- вул. Приморська, 52-138а,
- вул. Проектована, 3/10,
- вул. Симоненка, 1-62,
- вул. Слов’янська, 2/1,4,9,14,17а,
- вул. Сонячна, 7-29,
- вул. Сухолиманна, 3-51,
- вул. Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,
- вул. Чуковського Корнія, 5/63,
- Зелений мис",
- товариство садівників, 133,
- пров. 1-й Амбулаторний, 1-11,
- пров. 1-й Проїзний, 1-36,
- пров. 2-й Амбулаторний, 1-14,
- пров. 2-й Проїзний, 1-13,
- пров. 2-й Тупиковий, 8-21,
- пров. Аліберне, 1-27,
- пров. Верф’яний, 1-16,
- пров. Загородній, 9,
- пров. Іванова, 1/2,1/корп.1,3,3А,8,14,
- пров. Каберне, 1/3,4,
- пров. Кошового, 5/В,
- пров. Політкаторжан, 1,
- пров. Приморський, 2-4б,
- пров. Рислінга, 5-7Д,
- пров. Садовий, 1-12,
- пров. Свободи , 1-101А.
Роботи до 20:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
