Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса без света — какие улицы сегодня отключат (адреса)

Одесса без света — какие улицы сегодня отключат (адреса)

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 09:53
10 октября в Одессе возможны временные отключения электроэнергии из-за ремонтных работ
Специалист ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 10 октября, в Одессе будут кратковременные отключения электроэнергии. В разных районах города продолжаются плановые ремонтные работы. Энергетики прилагают максимальные усилия для быстрого устранения неисправностей и восстановления подачи электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • дорога Балтская, 8-18А,Б,
  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12-34а,
  • 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,
  • 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
  • ул. 10-я Пересыпская, 11-17,
  • ул. 1-я Пересыпская, 2-24,
  • ул. 1-я Садовая, 1-39,
  • ул. 2-я Садовая, 1- 42,
  • ул. 3-я Садовая, 1- 49,
  • ул. 4-я Садовая, 6-36,
  • ул. 4-я Садовая, 1-38,
  • ул. 5-я Пересыпская, 3,5,9,
  • ул. 5-я Садовая, 1-14,
  • ул. 6-я Садовая, 1-71,
  • ул. Авангардная, 1-31,
  • ул. Бардаха, 12,
  • ул. Большая Садовая, 1-52,
  • ул. Глаубермана, 3-164,
  • ул. Атамана Головатого, 24-145,
  • ул. Долинская, 3-13,
  • Донецкая, 1/1- 25,
  • ул. Ивахненко Петра, 71-79А,
  • ул. Керченская, 27-62б,
  • ул. Кишиневская, 2-24,
  • ул. Кошица Александра, 1-69,
  • ул. Капитана Кузнецова, 3-14,
  • ул. Летняя, 1-30,
  • ул. Луценко Ивана, 1-1а,
  • ул. Малая Садовая, 1-22,
  • ул. Мариупольская, 20-68Б,
  • ул. Николая Гефта, 44,
  • ул. Наливная, 1,4,4а,
  • ул. Обрывистая, 1-22,
  • ул. Петренко, 21,
  • Южная, 8,
  • ул. Наклонная, 1-174,
  • ул. Светлая, 1,
  • ул. Чайкова, 1-71,
  • ул. Атамана Чепиги, 33-104,
  • ул. Черноморского Казачества, 24-135,
  • ул. Шептицкого, 1-5,
  • ул. Штилева, 2-118,/а_с,
  • Николаевская дорога, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Пересыпский, 1/1,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3-6,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок. Павла Кравцова, 2-22Б,
  • ул. Украинки Леси, 10-20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00

Центральный РЭС:

  • ул. Европейская, 35,
  • ул. Караванского Святослава, 19,21,23,26,
  • ул. Независимости, 19,21,23,
  • переулок Ботанический, 4,
  • переулок Среднефонтанский, 1Б,3,6,6Б,22,
  • просп. Шевченко, 8/13.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • ул. 411-й Батареи, 1-14,
  • ул. Абрикосовая, 15-33,
  • ул. Амбулаторная, 2-15,
  • ул. Венгера, 6,
  • ул. Учительская, 1-28,
  • ул. Родниковая, 1-17,
  • ул. Дубинина, 2-23,
  • ул. Зеленая Балка, 58-114,
  • ул. Зеленая горка, 27,
  • ул. Иванова Игоря Иванова, 2,
  • ул. Ивасюка Владимира, 1-7,
  • ул. Камышева, 5-5/7-Б,
  • ул. Крутоярская, 8-39,
  • ул. Лунная, 26,
  • ул. Мускатная, 4-А-25-В,
  • ул. Приморская, 52-138а,
  • ул. Проектируемая, 3/10,
  • ул. Симоненко, 1-62,
  • ул. Славянская, 2/1,4,9,14,17а,
  • ул. Солнечная, 7-29,
  • ул. Сухолиманная, 3-51,
  • ул. Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,
  • ул. Чуковского Корнея, 5/63,
  • Зеленый мыс",
  • общество садоводов, 133,
  • переулок 1-й Амбулаторный, 1-11,
  • переулок 1-й Проездной, 1-36,
  • переулок 2-й Амбулаторный, 1-14,
  • переулок 2-й Проездной, 1-13,
  • переулок 2-й Тупиковый, 8-21,
  • переулок Алиберне, 1-27,
  • переулок Верфяной, 1-16,
  • переулок Загородный, 9,
  • переулок Иванова, 1/2,1/корп.1,3,3А,8,14,
  • переулок Каберне, 1/3,4,
  • переулок Кошевого, 5/В,
  • переулок Политкаторжан, 1,
  • переулок Приморский, 2-4б,
  • переулок Рислинга, 5-7Д,
  • переулок Садовый, 1-12,
  • переулок Свободы, 1-101А.

Работы до 20:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, Россия уничтожила около 60% добычи газа Украины. Также мы писали, что воду из обновленного водопровода на Николаевщине еще пить нельзя.

</

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации