10 октября в Одессе возможны временные отключения электроэнергии из-за ремонтных работ

Одесса без света — какие улицы сегодня отключат (адреса)
Сегодня, 10 октября, в Одессе будут кратковременные отключения электроэнергии. В разных районах города продолжаются плановые ремонтные работы. Энергетики прилагают максимальные усилия для быстрого устранения неисправностей и восстановления подачи электроэнергии.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Северный РЭС:
- дорога Балтская, 8-18А,Б,
- 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,
- 2-я линия 2-й Лиманчик, 12-34а,
- 3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,
- 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,
- 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
- ул. 10-я Пересыпская, 11-17,
- ул. 1-я Пересыпская, 2-24,
- ул. 1-я Садовая, 1-39,
- ул. 2-я Садовая, 1- 42,
- ул. 3-я Садовая, 1- 49,
- ул. 4-я Садовая, 6-36,
- ул. 4-я Садовая, 1-38,
- ул. 5-я Пересыпская, 3,5,9,
- ул. 5-я Садовая, 1-14,
- ул. 6-я Садовая, 1-71,
- ул. Авангардная, 1-31,
- ул. Бардаха, 12,
- ул. Большая Садовая, 1-52,
- ул. Глаубермана, 3-164,
- ул. Атамана Головатого, 24-145,
- ул. Долинская, 3-13,
- Донецкая, 1/1- 25,
- ул. Ивахненко Петра, 71-79А,
- ул. Керченская, 27-62б,
- ул. Кишиневская, 2-24,
- ул. Кошица Александра, 1-69,
- ул. Капитана Кузнецова, 3-14,
- ул. Летняя, 1-30,
- ул. Луценко Ивана, 1-1а,
- ул. Малая Садовая, 1-22,
- ул. Мариупольская, 20-68Б,
- ул. Николая Гефта, 44,
- ул. Наливная, 1,4,4а,
- ул. Обрывистая, 1-22,
- ул. Петренко, 21,
- Южная, 8,
- ул. Наклонная, 1-174,
- ул. Светлая, 1,
- ул. Чайкова, 1-71,
- ул. Атамана Чепиги, 33-104,
- ул. Черноморского Казачества, 24-135,
- ул. Шептицкого, 1-5,
- ул. Штилева, 2-118,/а_с,
- Николаевская дорога, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Пересыпский, 1/1,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3-6,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок. Павла Кравцова, 2-22Б,
- ул. Украинки Леси, 10-20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 18:00
Центральный РЭС:
- ул. Европейская, 35,
- ул. Караванского Святослава, 19,21,23,26,
- ул. Независимости, 19,21,23,
- переулок Ботанический, 4,
- переулок Среднефонтанский, 1Б,3,6,6Б,22,
- просп. Шевченко, 8/13.
Работы до 19:00
Южный РЭС:
- ул. 411-й Батареи, 1-14,
- ул. Абрикосовая, 15-33,
- ул. Амбулаторная, 2-15,
- ул. Венгера, 6,
- ул. Учительская, 1-28,
- ул. Родниковая, 1-17,
- ул. Дубинина, 2-23,
- ул. Зеленая Балка, 58-114,
- ул. Зеленая горка, 27,
- ул. Иванова Игоря Иванова, 2,
- ул. Ивасюка Владимира, 1-7,
- ул. Камышева, 5-5/7-Б,
- ул. Крутоярская, 8-39,
- ул. Лунная, 26,
- ул. Мускатная, 4-А-25-В,
- ул. Приморская, 52-138а,
- ул. Проектируемая, 3/10,
- ул. Симоненко, 1-62,
- ул. Славянская, 2/1,4,9,14,17а,
- ул. Солнечная, 7-29,
- ул. Сухолиманная, 3-51,
- ул. Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,
- ул. Чуковского Корнея, 5/63,
- Зеленый мыс",
- общество садоводов, 133,
- переулок 1-й Амбулаторный, 1-11,
- переулок 1-й Проездной, 1-36,
- переулок 2-й Амбулаторный, 1-14,
- переулок 2-й Проездной, 1-13,
- переулок 2-й Тупиковый, 8-21,
- переулок Алиберне, 1-27,
- переулок Верфяной, 1-16,
- переулок Загородный, 9,
- переулок Иванова, 1/2,1/корп.1,3,3А,8,14,
- переулок Каберне, 1/3,4,
- переулок Кошевого, 5/В,
- переулок Политкаторжан, 1,
- переулок Приморский, 2-4б,
- переулок Рислинга, 5-7Д,
- переулок Садовый, 1-12,
- переулок Свободы, 1-101А.
Работы до 20:00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
