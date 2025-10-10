10 октября в Одессе возможны временные отключения электроэнергии из-за ремонтных работ

Специалист ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 10 октября, в Одессе будут кратковременные отключения электроэнергии. В разных районах города продолжаются плановые ремонтные работы. Энергетики прилагают максимальные усилия для быстрого устранения неисправностей и восстановления подачи электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

дорога Балтская, 8-18А,Б,

1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а,

2-я линия 2-й Лиманчик, 12-34а,

3-я линия 2-й Лиманчик, 6-22,

4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22,

9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,

ул. 10-я Пересыпская, 11-17,

ул. 1-я Пересыпская, 2-24,

ул. 1-я Садовая, 1-39,

ул. 2-я Садовая, 1- 42,

ул. 3-я Садовая, 1- 49,

ул. 4-я Садовая, 6-36,

ул. 4-я Садовая, 1-38,

ул. 5-я Пересыпская, 3,5,9,

ул. 5-я Садовая, 1-14,

ул. 6-я Садовая, 1-71,

ул. Авангардная, 1-31,

ул. Бардаха, 12,

ул. Большая Садовая, 1-52,

ул. Глаубермана, 3-164,

ул. Атамана Головатого, 24-145,

ул. Долинская, 3-13,

Донецкая, 1/1- 25,

ул. Ивахненко Петра, 71-79А,

ул. Керченская, 27-62б,

ул. Кишиневская, 2-24,

ул. Кошица Александра, 1-69,

ул. Капитана Кузнецова, 3-14,

ул. Летняя, 1-30,

ул. Луценко Ивана, 1-1а,

ул. Малая Садовая, 1-22,

ул. Мариупольская, 20-68Б,

ул. Николая Гефта, 44,

ул. Наливная, 1,4,4а,

ул. Обрывистая, 1-22,

ул. Петренко, 21,

Южная, 8,

ул. Наклонная, 1-174,

ул. Светлая, 1,

ул. Чайкова, 1-71,

ул. Атамана Чепиги, 33-104,

ул. Черноморского Казачества, 24-135,

ул. Шептицкого, 1-5,

ул. Штилева, 2-118,/а_с,

Николаевская дорога, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Пересыпский, 1/1,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3-6,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

переулок. Павла Кравцова, 2-22Б,

ул. Украинки Леси, 10-20,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00

Центральный РЭС:

ул. Европейская, 35,

ул. Караванского Святослава, 19,21,23,26,

ул. Независимости, 19,21,23,

переулок Ботанический, 4,

переулок Среднефонтанский, 1Б,3,6,6Б,22,

просп. Шевченко, 8/13.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

ул. 411-й Батареи, 1-14,

ул. Абрикосовая, 15-33,

ул. Амбулаторная, 2-15,

ул. Венгера, 6,

ул. Учительская, 1-28,

ул. Родниковая, 1-17,

ул. Дубинина, 2-23,

ул. Зеленая Балка, 58-114,

ул. Зеленая горка, 27,

ул. Иванова Игоря Иванова, 2,

ул. Ивасюка Владимира, 1-7,

ул. Камышева, 5-5/7-Б,

ул. Крутоярская, 8-39,

ул. Лунная, 26,

ул. Мускатная, 4-А-25-В,

ул. Приморская, 52-138а,

ул. Проектируемая, 3/10,

ул. Симоненко, 1-62,

ул. Славянская, 2/1,4,9,14,17а,

ул. Солнечная, 7-29,

ул. Сухолиманная, 3-51,

ул. Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49,

ул. Чуковского Корнея, 5/63,

Зеленый мыс",

общество садоводов, 133,

переулок 1-й Амбулаторный, 1-11,

переулок 1-й Проездной, 1-36,

переулок 2-й Амбулаторный, 1-14,

переулок 2-й Проездной, 1-13,

переулок 2-й Тупиковый, 8-21,

переулок Алиберне, 1-27,

переулок Верфяной, 1-16,

переулок Загородный, 9,

переулок Иванова, 1/2,1/корп.1,3,3А,8,14,

переулок Каберне, 1/3,4,

переулок Кошевого, 5/В,

переулок Политкаторжан, 1,

переулок Приморский, 2-4б,

переулок Рислинга, 5-7Д,

переулок Садовый, 1-12,

переулок Свободы, 1-101А.

Работы до 20:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

