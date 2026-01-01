Ремонт водопровідних мереж в Одесі 1 січня: тимчасове припинення водопостачання

Пляшки з водою у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 січня, в Одесі проводять масштабні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Внаслідок цього на деяких вулицях міста тимчасово відсутнє водопостачання. Відновлення подачі води очікується до вечора, однак точний час може змінюватися залежно від перебігу робіт.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

вул. М'ясоїдівська,

вул. Розумовська,

вул. Прохорівська,

вул. Мечникова.

Відключення до 15:00.

вул. Мастерська,

вул. Олександра Кутузакія

Відключення до 15:30.

просп. Лесі Українки,

вул. Сегедська,

пров. Місячний.

Відключення до 17:00.

вул. Північна, 72.

Відключення до 19:00.

вул. святослава Караванського, 39.

Відключення до 2 січня, 12:00 .

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

