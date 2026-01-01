Аварійні відключення світла в Одесі

Фахівець ремонтує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одеському районі, зокрема в Одесі, можливі аварійні відключення світла. Причина — наслідки ворожих атак на енергетичну інфраструктуру та перевантаження мережі. Такі обмеження вводять вимушено, щоб не допустити масштабних аварій. Відключення можуть з’являтися раптово й скасовуються після стабілізації ситуації.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Аварія на електромережах

Енергетики попереджають, що мережеві обмеження неможливо спрогнозувати заздалегідь. Їх застосовують у моменти різкого зростання споживання електроенергії, коли мережа працює на межі можливостей. Після зменшення навантаження світло поступово повертають.

Наразі частина Пересипського, Хаджибейського та Приморського районів Одеси залишилася без електропостачання через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над усуненням пошкоджень і відновленням подачі світла.

Містян просять допомогти енергосистемі. Зокрема, не вмикати всі електроприлади одночасно та користуватися ними по черзі. Це зменшить навантаження на мережу й допоможе уникнути нових аварій.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Укренерго розповіди деталі про атаки росіян по енергосистемі. Також ми писали, що на відновлення енергосистеми Одещини потрібно щонацменше два роки.

</</</