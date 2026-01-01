Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Проблемы со светом в Одессе — ситуация в энергосистеме

Проблемы со светом в Одессе — ситуация в энергосистеме

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 10:11
Аварийные отключения света в Одессе
Специалист ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесском районе, в частности в Одессе, возможны аварийные отключения света. Причина — последствия вражеских атак на энергетическую инфраструктуру и перегрузки сети. Такие ограничения вводят вынужденно, чтобы не допустить масштабных аварий. Отключения могут появляться внезапно и отменяются после стабилизации ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Авария на электросетях

Энергетики предупреждают, что сетевые ограничения невозможно спрогнозировать заранее. Они применяются в моменты резкого роста потребления электроэнергии, когда сеть работает на пределе возможностей. После уменьшения нагрузки свет постепенно возвращают.

Сейчас часть Пересыпского, Хаджибейского и Приморского районов Одессы осталась без электроснабжения из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над устранением повреждений и восстановлением подачи света.

Горожан просят помочь энергосистеме. В частности, не включать все электроприборы одновременно и пользоваться ими по очереди. Это уменьшит нагрузку на сеть и поможет избежать новых аварий.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, что в Укрэнерго рассказы детали об атаках россиян по энергосистеме. Также мы писали, что на восстановление энергосистемы Одесской области нужно как минимум два года.

</</</

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации