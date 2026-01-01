Аварийные отключения света в Одессе

Специалист ремонтирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесском районе, в частности в Одессе, возможны аварийные отключения света. Причина — последствия вражеских атак на энергетическую инфраструктуру и перегрузки сети. Такие ограничения вводят вынужденно, чтобы не допустить масштабных аварий. Отключения могут появляться внезапно и отменяются после стабилизации ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Авария на электросетях

Энергетики предупреждают, что сетевые ограничения невозможно спрогнозировать заранее. Они применяются в моменты резкого роста потребления электроэнергии, когда сеть работает на пределе возможностей. После уменьшения нагрузки свет постепенно возвращают.

Сейчас часть Пересыпского, Хаджибейского и Приморского районов Одессы осталась без электроснабжения из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над устранением повреждений и восстановлением подачи света.

Горожан просят помочь энергосистеме. В частности, не включать все электроприборы одновременно и пользоваться ими по очереди. Это уменьшит нагрузку на сеть и поможет избежать новых аварий.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, что в Укрэнерго рассказы детали об атаках россиян по энергосистеме. Также мы писали, что на восстановление энергосистемы Одесской области нужно как минимум два года.

