У Одесі 30 грудня тимчасово припинено водопостачання через ремонтні роботи

Люди набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 грудня, в Одесі тривають масштабні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Через це деякі вулиці міста тимчасово залишилися без водопостачання. Відновлення подачі води очікується до вечора, однак точний час може змінюватися залежно від перебігу робіт.

Про це повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

Де немає води в Одесі

вул. Жоліо-Кюрі, 20-22Ф,

вул. Давида Ойстраха, 24/1.

Відключення до 15:00.

вул. Магістральна,

пров. Лазурний,

вул. Учбова.

Відключення до 17:00.

вул. Північна, 72.

Відключення до 19:00.

вул. Пастера,

вул. Кінна.

Відключення до 20:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ситуація на Одещині з електропостачанням після атак. Також ми писали про те, коли в Одесі можуть з'явитися графіки відключень світла.