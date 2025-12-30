В Одессе 30 декабря временно прекращено водоснабжение из-за ремонтных работ

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов
Сегодня, 30 декабря, в Одессе продолжаются масштабные ремонтные работы на сетях водоканала. Из-за этого некоторые улицы города временно остались без водоснабжения. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру, однако точное время может меняться в зависимости от хода работ.
Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- ул. Жолио-Кюри, 20-22Ф,
- ул. Давида Ойстраха, 24/1.
Отключение до 15:00.
- ул. Магистральная,
- переулок Лазурный,
- ул. Учебная.
Отключение до 17:00.
- ул. Северная, 72.
Отключение до 19:00.
- ул. Пастера,
- ул. Конная.
Отключение до 20:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
