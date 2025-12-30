В Одессе 30 декабря временно прекращено водоснабжение из-за ремонтных работ

Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 30 декабря, в Одессе продолжаются масштабные ремонтные работы на сетях водоканала. Из-за этого некоторые улицы города временно остались без водоснабжения. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру, однако точное время может меняться в зависимости от хода работ.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

ул. Жолио-Кюри, 20-22Ф,

ул. Давида Ойстраха, 24/1.

Отключение до 15:00.

ул. Магистральная,

переулок Лазурный,

ул. Учебная.

Отключение до 17:00.

ул. Северная, 72.

Отключение до 19:00.

ул. Пастера,

ул. Конная.

Отключение до 20:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

