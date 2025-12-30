Видео
Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 13:10
В Одессе 30 декабря временно прекращено водоснабжение из-за ремонтных работ
Люди набирают воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 30 декабря, в Одессе продолжаются масштабные ремонтные работы на сетях водоканала. Из-за этого некоторые улицы города временно остались без водоснабжения. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру, однако точное время может меняться в зависимости от хода работ.

Об этом сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

  • ул. Жолио-Кюри, 20-22Ф,
  • ул. Давида Ойстраха, 24/1.

Отключение до 15:00.

  • ул. Магистральная,
  • переулок Лазурный,
  • ул. Учебная.

Отключение до 17:00.

  • ул. Северная, 72.

Отключение до 19:00.

  • ул. Пастера,
  • ул. Конная.

Отключение до 20:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация в Одесской области с электроснабжением после атак. Также мы писали о том, когда в Одессе могут появиться графики отключений света.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
