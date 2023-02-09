Одеса готує другий волонтерський десант до Херсону

Волонтерів забезпечать касками та бронежилетами

Волонтери з Одещини готують вже другий волонтерський десант. Виїзд до Херсону планується в середині лютого, працювати потрібно буде щонайменше два місяці.

Про це під час брифінгу розповів голова координаційного гуманітарного штабу Одеської області Олексій Чорний.

В рамках першого десанту, який тривав 10 днів, працювало 11 осіб — кияни, одесити, а також громадяни Британії та США. В Херсоні не вистачає рук.

"Ми отримали багато схвальних відгуків, від місцевої влади. Посадовці зазначали, що в них кадровий голод. З понад 600 людей, які працювали з гуманітаркою, залишилося лише 60. Не було людей, щоб фасувати та розносити гуманітарну допомогу", — розповів Чорний.

Зараз готується друга частина десанту. Одеський координаційний гуманітарний штаб отримав вже 20 заяв з різних міст.

"Люди вже пройшли співбесіду, їм розповіли про умови, про вимоги, про фізичну форму і про розуміння, в яких умовах доведеться працювати. Як надавати медичну допомогу. Працювати потрібно буде 2 місяці. Задання — фасування, розвантаження гуманітарки, рознесення за адресами", — зазначив Олексій Чорний.

Наразі спостерігається чимало проблем в селах біля Херсону, тому частина групи буде працювати там. Для цього волонтерам потрібен пасажирський транспорт.

"Звертаюся до тих, хто може надати автобуси. Також потрібні електрики, водії категорії спеціальної техніки — екскаватори, крани, бульдозери. Техніка є, є потреба розібрати завали, але немає тих, хто працюватиме. Але я впевнений — ті, хто готові допомогти, потім навіть отримають роботу", — додав голова координаційного гуманітарного штабу.

Нагадаємо, Одеса з перших днів вторгнення допомагає прифронтовим містам та селищам. Так, чергову допомогу було надано Бериславській міській територіальній громаді, що на Херсонщині. Передали генератор потужністю 33 кВт задля відновлення водопостачання в населених пунктах громади.