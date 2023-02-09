Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон

Волонтеров обеспечат касками и бронежилетами

Волонтеры из Одесской области готовят уже второй волонтерский десант. Выезд в Херсон планируется в середине февраля, работать нужно быть не менее двух месяцев.

Об этом на брифинге рассказал председатель координационного гуманитарного штаба Одесской области Алексей Черный.

В рамках первого десанта, который длился 10 дней, работали 11 человек — киевляне, одесситы, а также граждане Британии и США. В Херсоне не хватает рук.

"Мы получили много одобрительных отзывов, от местных властей. Чиновники отмечали, что у них кадровый голод. Из более 600 человек, работавших с гуманитаркой, осталось только 60. Не было людей, чтобы фасовать и разносить гуманитарную помощь", — рассказал Черный.

Сейчас готовится вторая часть десанта. Одесский координационный гуманитарный штаб получил уже 20 заявлений из разных городов.

"Люди уже прошли собеседование, им рассказали об условиях, требованиях, физической форме и понимании, в каких условиях придется работать. Как оказывать медицинскую помощь. Работать нужно быть 2 месяца. Задание — фасовка, разгрузка гуманитарки, разнесение по адресам", – отметил Алексей Черный.

На сегодня наблюдается немало проблем в селах возле Херсона, поэтому часть группы будет работать там. Для этого волонтерам нужен пассажирский транспорт.

"Обращаюсь к тем, кто может предоставить автобусы. Также нужны электрики, водители категории специальной техники — экскаваторы, краны, бульдозеры. Техника есть, есть необходимость разобрать завалы, но нет тех, кто будет работать. Но я уверен — готовы помочь, потом даже получат работу", — добавил глава координационного гуманитарного штаба.

Напомним, Одесса с первых дней вторжения помогает прифронтовым городам и поселкам. Так, очередная помощь была оказана Бериславской городской территориальной общине Херсонской области. Передали генератор мощностью 33 кВт для восстановления водоснабжения в населенных пунктах.