Водопостачанню бути: Одеса передала необхідні генератори Херсонщині
Одеса з перших днів вторгнення допомагає прифронтовим містам та селищам. Так, чергову допомогу було надано Бериславській міській територіальній громаді, що на Херсонщині.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Що передали
Бериславській міській територіальній громаді передали генератор потужністю 33 кВт задля відновлення водопостачання в населених пунктах громади. Одеса цей “живильний подарунок” отримала від німецьких партнерів.
Міжнародна допомога Одещині
На Одещині віцепрезидент OSF HealthCare Кріс Менсон з США передав автівки швидкої допомоги для бійців тероборони, які зараз на фронті. Це вже його четвертий візит в Україну.
Також Одеська область отримала чергову партію гуманітарної допомоги від Лодзького воєводства з Республіки Польща. До регіону відправили генератори, харчові продукти, засоби гігієни та медикаменти.
В Одесі продовжують нейтралізувати наслідки ракетних ударів рф по інфраструктурі. Японська Йокогама передала нашому місту ще одну партію очищувачів води Mizuhime.
Ще ми писали, що до Одеси надійшли потужні генератори від уряду Німеччини для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури. Доставити вантаж допомогла волонтерська організація з Румунії. Генератори потужністю 1,25 мегавата були направлені на дві великі котельні, які надають тепло майже 60 тисячам одеситів.
Слід зазначити, що нещодавно в Одесу з робочим візитом відвідав Верховний комісар ООН у справах біженців в Україні Філіппо Гранді. У рамках візиту гість зустрівся з керівництвом Одеської обласної військової адміністрації та Одеської міської ради. Під час зустрічі сторони обговорили пріоритетні напрямки допомоги вимушено переміщеним громадянам України, які наразі перебувають на території Одещини. Філіппо Гранді запевнив, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні й надалі надаватиме підтримку всім постраждалим групам населення, зміцнюватиме подальшу плідну співпрацю з владою Одеси та області, а також продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу.